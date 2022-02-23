Canlı | Rusya-Ukrayna krizinde son durum

23 Şubat 2022 Çarşamba, 09:50

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde yer alan ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı Rusya tarafından resmen tanındı. Söz konusu kararın ardından NATO-ABD ve Rusya arasında gerilim artarken, ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptırım kararları dünya gündeminde dikkat çekti.

Son olarak, Biden, Rusya’nın saldırganlığının artması halinde yaptırımların artacağını dikkat çekerek, Rusya’nın iki büyük finans şirketine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

PUTIN, BIDEN'I İZLEMEDİ

Biden'açıklamasının arından ise Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov RIA haber ajansına verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptırımları açıklayan konuşmasını izlemediğini ve şu anda bir toplantıda olduğunu söyledi. Peki, dünya liderleri şimdi ne yapacak?

Rusya-Ukrayna krizinde 23 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler şu şekilde:

13.12: Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Ukrayna'nın 30 gün sürecek, ancak bir 30 gün daha uzatılabilecek, olağanüstü hal (OHAL) ilan edeceğini söyledi. Danilov, OHAL'in Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsamayacağını bildirdi.

12.26: Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 1 Ukrayna askerinin öldüğü, 6 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

11.30: Ukrayna'dan Rusya'daki vatandaşlarına 'Ülkeyi derhal terk edin' çağrısı

11.11: Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin Ukrayna mevzusunu yönetemediğini, Rusya Devlet Başkanı Putin'in şu anda attığı adımları kendi yönetimi döneminde atamayacağını savundu.

Öte yandan "The Clay Travis and Buck Sexton Show" radyo programına katılan Trump, Putin'in Doğu Ukrayna'daki Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanımasının "akıllıca" ve "oldukça anlayışlı" olduğunu söyleyerek, "Bu dahice. Putin, Ukrayna'nın büyük bir bölümünü bağımsız olarak ilan etti. Ah, bu harika."

10.30: İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıdıktan sonra bölgeye asker gönderdiğine ilişkin henüz ortada açık bir kanıt olmadığını söyledi.

10.12: Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Kuzey Akım-2 projesinin tamamen durdurulabileceğini ve Berlin'in konu hakkında Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile koordinasyon halinde olduğunu söyledi.

10.03: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatan Savunucuları Günü kapsamında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin diyalog ve diplomasiye, Rusya’nın çıkarlarına uyması ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması şartıyla her zaman açık olduğunu belirtti.

10.00: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya-Ukrayna krizine yaptığı açıklamada "Saldırı ihtimali var. Rusya'ya en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilir" dedi.

09.40: Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığının tanınması meselesinin şu an için Erivan'ın gündeminde olmadığını belirtti.

09.21: Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkesinin doğu Ukrayna’daki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıyarak buralara asker konuşlandırma kararı alan Rusya’ya karşı bir dizi yaptırım uygulayacağını açıkladı.

08.49: Kanada, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma ve bölgeye asker görme kararına yanıt olarak Rusya'ya yeni yaptırım kararları aldığını duyurdu.

08.07: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarına destek verdi.

00.16: ABD Başkanı Biden'ın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklamasının ardından Dow Jones Endeksi 500 puan düştü.

00.08: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’ya karşı ilk yaptırım paketinin prosedürlerini açıklayarak, "Bu krizi Rusya üretti ve mevcut gerginlikten Rusya sorumludur. Yaptırım paketini süratle bitireceğiz. Bugüne kadar yaptığımız gibi çalışmamızı ortaklarımızla koordine edeceğiz" dedi.