Canlı | Rusya’nın Ukrayna saldırısında son durum

06 Mart 2022 Pazar, 00:23

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 10. gün de geride kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO'ya sert tepki göstererek "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" dedi.

Ukrayna, Rusya’nın ateşkes ihlali nedeniyle Mariupol ve Volnovaha kentlerindeki tahliye operasyonlarının durdurulduğunu bildirdi, "Rus tarafı ateşkese bağlı kalmıyor" açıklamasını yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki milliyetçi grupların açılan insani yardım koridorlarından sivillerin çıkmasını engellediklerini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını kaydetti.

3. TUR GÖRÜŞMELERİN TARİHİ BELLİ OLDU!



Rusya ile Ukrayna arasındaki 3. tur müzakerenin tarihi belli oldu.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci turu perşembe günü yapılmıştı. Ukrayna-Rusya görüşmesinde, taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. 3. tur müzakere yapılmasına da karar verilmişti.

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 5 Mart’ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:

23.50: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna halkına seslenerek, “Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin” dedi.

23.29: İsrail Başbakanı Bennett, Putin ile görüşmesinden önce ABD'yi bilgilendirmiş

İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmesinden önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ı bilgilendirdiği belirtildi.

Axios’un Orta Doğu muhabiri Barak Ravid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsrailli kaynakların kendisine Bennett’in Moskova’ya hareket etmeden önce dün Sullivan’ı telefonla arayarak görüştüğünü söylediğini yazdı.

Paylaşımda, Sullivan’ın Bennett’in Moskova ziyaretine karşı çıkmadığı ancak İsrail Başbakanı'nın Putin’in pozisyonunu etkileme şansı konusunda şüphelerini aktardığı öne sürüldü.

Bennett ile Putin'in yaklaşık 3 saat süren bugünkü görüşmesinde, ikilinin "Ukrayna etrafındaki durumu müzakere ettikleri" kaydedilmişti.

23.00: Putin, hükümeti ‘Rusya’ya karşı dostça davranmayan’ ülkelerin listesini yapmakla görevlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kararname ile hükümeti, Rusya’ya karşı ‘dostça olmayan eylemlerde bulunan’ ülkelerin listesini hazırlamakla görevlendirdi. Sputnik’in aktarımına göre Rusya hükümetine söz konusu listeyi tamamlaması için iki gün süre verildi.

20:45: Kremlin, Putin ve Erdoğan’ın telefonda görüşme planlarını doğruladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin planladığını doğruladı. Kremlin Sözcüsü, Sputnik haber ajansına açıklamasında, “Böyle bir görüşme planı var” dedi.

Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın yarın Putin ile Ukrayna konulu bir telefon görüşmesi yapmasının planlandığını belirtmişti.

20.05: Reuters'ın Ukraynalı müzakereciye dayandırdığı habere göre Ukrayna ve Rusya arasındaki 3. tur müzakere pazartesi günü yapılacak.

Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci turu perşembe günü yapılmıştı. Ukrayna-Rusya görüşmesinde, taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varılmıştı. 3. tur müzakere yapılmasına da karar verilmişti.

19.45: Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da görüşmeyi planladığı bildirildi.