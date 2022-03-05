Canlı | Rusya’nın Ukrayna saldırısında son durum

05 Mart 2022 Cumartesi, 01:11

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 10. güne girdi. Rus güçleri, Kiev'e doğru olan yolları ve o bölgedeki yerleşim yerlerini bombalayarak ilerlemeye çalışıyor.

Ukrayna askerleri ise son ve asıl savunmayı kent girişine kurdukları ve çelikle destekledikleri barikatların arkasında vermeyi planlıyor. Rus askeri konvoyunun 25 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

BM, Ukrayna'da Rus işgalinde şimdiye kadar 331 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya, dün gece çatışmalar sırasında yangın çıkan Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu olayda iki kişinin yaralandığını ve herhangi bir radyoaktif sızıntı olmadığını duyurdu. BM, Ukrayna'da Rus işgalinde şimdiye kadar 331 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO'nun Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı almasına sert tepki gösterdi.

"ZAYIF BİR ZİRVEYDİ, KAFASI KARIŞIK BİR ZİRVEYDİ"

NATO zirvesini ‘zayıf’ olarak nitelendiren Zelenski, “Bugün bir NATO zirvesi gerçekleşti. Zayıf bir zirveydi, kafası karışık bir zirveydi. Avrupa'da herkesin özgürlük mücadelesini birinci hedef olarak görmediğini gösteren bir zirveydi” dedi.

"BUGÜNDEN İTİBAREN ÖLENLERİN HEPSİ SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖLECEK"

Zelenski, "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna’nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" dedi.

"İTTİFAKIN BUGÜN YAPABİLECEĞİ TEK ŞEY..."

Öte yandan Zelenski, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna’ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu’nu yakalım ki daha iyi yansın diye" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 3 Mart’ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:

00.40: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer güçlerin de dahil olduğu stratejik kuvvetleri teyakkuza geçirme talimatından bu yana Rusya'nın nükleer kuvvetlerinin konuşlanmasında değişiklik görmediklerini belirtti.

Kirby, günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Rusya'nın stratejik kuvvetlerini teyakkuza geçirmesi kapsamında nükleer silahlarını konuşlandırmasında herhangi bir değişiklik görüp görmediklerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin konuşlanmasında herhangi bir değişiklik görmedik ve elbette ki bunu her gün yaptığımız gibi yakından takip ediyoruz. Şunu da yine ifade etmeliyim ki Bakan (Lloyd) Austin stratejik caydırıcılığımıza güveniyor ve kendi ülkemizi savunmamız konusunda rahat.”

00.30: Ukrayna Devet Başkanı Zelenski, NATO'ya sert bir tepki göstererek, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu'nu yakalım ki daha iyi yansın diye" ifadelerini kullandı. Zelenski: "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" dedi.

23.15: Rusya’da, sosyal medya sitesi Twitter’a erişim sınırlandırıldı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, Rusya Başsavcılığının 24 Şubat'taki talebi üzerine twitter.com kaynaklarına erişimin Rusya Federasyonu’nda sınırlandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede ayaklanma çağrıları, aşırılık yanlısı faaliyetler, yerleşik prosedüre aykırı olarak düzenlenen toplu etkinliklere katılım içeren sitelere erişimi kısıtlama prosedürünü düzenleyen bilgi, bilgi teknolojileri ve bilgi koruma ile ilgili kanun gereği sınırlama kararının alındığı ifade edildi.????

23.07: BM, Ukrayna'da 24 Şubat'tan bu yana ölen ve yaralanan sivillerin sayısının 1000'i geçtiğini açıkladı.

22.41: Beyaz Saray: Biden şu anda Putin ile görüşme niyetinde değil

Sputnik'in aktardığına göre ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planlamadığı açıklandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın satır başları şu şekilde:

Biden şu anda Putin ile görüşme niyetinde değil.

Biden, Rusya ile diplomasinin mümkün olduğunu düşünmeye devam ediyor.

ABD, yabancı bir ülkenin liderini öldürmeyi desteklemiyor.

22.30: Beyaz Saray, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları konusunda soruşturmalarının sürdüğünü ve sivillerin kasıtlı hedef alınmasını "savaş suçu" olarak değerlendireceğini bildirdi.

22.28: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya ile bir savaş riski taşıması nedeniyle Ukrayna'da uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasının mümkün olmadığını söyledi.

22.23: Beyaz Saray, Rusya’nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını "sorumsuzluğun zirvesi" olarak nitelendirerek, Rusya’ya santral çevresindeki saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

21.15: Facebook, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) aldığı karar doğrultusunda ülkede yasaklandı.