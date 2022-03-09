CANLI | Rusya’nın Ukrayna saldırısında son durum

09 Mart 2022 Çarşamba, 00:23

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında 14. güne girildi.

Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin üçüncü turundan 'insani koridor' öne çıktı. Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'daki görevleri sadece profesyonel askerler yerine getiriyor" açıklamasını yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Kırım ve Donbas cumhuriyetlerini tanıma konusunda, "Bunu tartışabiliriz" dedi. Zelenski ayrıca, NATO'nun kendilerini kabul etmeyeceğini anladıklarını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 8 Mart’ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:

00.25: Rusya, Moskova saati ile 10.00’da (Ukrayna saati ile 09.00) başlayan yeni bir geçici ateşkes ilan etti.

Ateşkes ile birlikte Kiev, Çernihiv, Sumi, Harkov ve Mariupol kentlerinde tahliye koridorlarına izin verileceği bildirildi. Rusya İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Rusya, 9 Mart’ta Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve insani koridorları oluşturmaya hazır” denildi.

23.18: Starbucks, Rusya’daki tüm faaliyetlerini askıya aldı.

22.00: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sadece sivilleri etkilemekle kalmayacağı, küresel sonuçlarının da olacağı uyarısında bulundu.

Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki savaş sadece sivilleri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda küresel yansımaları olacak. Halihazırda zorluk çeken gelişmekte olan ülkeler, fiyatları hızla artan gıda, yakıt ve diğer temel gereksinimlerini karşılayamaz."

21.03: Ukrayna'nın Harkiv İl Polis Müdürlüğü Soruşturma Departmanı Müdürü Sergey Bolvinov, "Bugün Harkiv ve çevresinde Rus saldırıları nedeniyle 27 sivil hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Bolvinov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Harkiv şehri ve çevresinde son 24 saatte 27 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bolvinov, Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana Harkiv ve çevresinde 5'i çocuk 170 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

20.25: İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, İngiltere'nin 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı.