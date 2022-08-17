Çavuşoğlu ve Kırgız mevkidaşı Kulubayev'den ortak basın toplantısı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın nakliye ve ulaşım konusunda sorunları çözmek ve engelleri kaldırmak için yoğun şekilde çalıştığını belirterek, "Kırgızistan'dan Türkiye’ye kadar tüm kardeş ülkelerin içinde olduğu coğrafyayı lojistik açıdan bir merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile Ankara'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasında imzaları atılan anlaşmaların ve görüşülen konuların takibinin yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, imzalanabilecek yeni anlaşmaların da gözden geçirildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, ilişkileri daha da geliştirmenin masaya yatırıldığını belirterek, "Özellikle ikili ticaret hacmimizin ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Ticaret hacmimizde bu senenin sonunda 1 milyar dolarlık hedefimize ulaşacağımız için yeni hedefler belirlememiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Geçen sene ikili ticarette yüzde 64'lük bir artış olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu sene ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara yaklaşılacağını dile getirdi.

"TÜRK FİRMALARIN TALEPLERİNİ KULUBAYEV'E İLETTİM"

Çavuşoğlu, ikili görüşmede, Kırgızistan'da bazı sorunları olan Türk firmalarına ilişkin talepleri de Kulubayev'e ilettiğini aktardı.

Ulaşım ve nakliye alanında atılacak somut adımlara işaret eden Çavuşoğlu, "Türk Devletleri Teşkilatı olarak özellikle nakliye ve ulaşım konusunda sorunları çözmek ve engelleri kaldırmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Kırgızistan'dan Türkiye’ye kadar tüm kardeş ülkelerin içinde olduğu coğrafyayı lojistik açıdan bir merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ortak tarih, kültür ve köklere de değinerek, iki ülkenin kültür, eğitim, sağlık gibi alanlarda iş birliğini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Kırgızistan'a Türkiye'de tedavi görmek isteyen vatandaşları için verilen kotanın Covid-19 salgını sürecinde kaldırılsa da bu hizmetin tekrar başladığını hatırlatan Çavuşoğlu, Manas Üniversitesi'ne de desteğin süreceğinin altını çizdi.

Üniversitenin gözde bir eğitim kurumu olduğunu ve arsa talebinin bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı'nın Orta Asya'da sadece Kırgızistan'da faaliyet gösterdiğini, vakfın ülkede daha çok okul açacağını söyledi.

"FETÖ BAŞTA OLMAK ÜZERE TERÖRLE MÜCADELE MASAYA YATIRILDI"

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelenin de masaya yatırıldığına dikkati çekerek, "Özellikle FETÖ okullarının geçmişte biz de olduğu gibi Kırgızistan için de tehdit olduğunu bir kardeş olarak hatırlattık" diye konuştu.

Türkiye'nin FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadele yemini olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "FETÖ, bulunduğu ülkeler içinde bir tehdit. O ülkelerin istikrarı için de tehdit. Biz kardeş Kırgızistan için tehdit olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla en somut adımlar atılması beklentilerimiz de ortada." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Ukrayna ve Afganistan gibi bölgesel ve küresel meselelerin de ikili görüşmede ele alındığını aktararak, şunları kaydetti:

"Türk dünyası olarak birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Kırgızistan'ın da özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'na çok önem verdiğini görüyoruz ve önümüzdeki süreçte de birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Orta Asya ile bu güçlü bağlarımızı dış politikamızın temel ve stratejik önceliklerden birisi olarak görüyoruz. Politikalarımızı, diplomasi adımlarımızı ve dış politikamızı buna göre kurguluyoruz."

Teşkilatın gelecek dönem Genel Sekreterliğini Kırgızistan'ın üstleneceğini bildiren Çavuşoğlu, tüm uluslararası platformlarda iki ülkenin birbirini desteklediğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Kırgızistan'ın BM İnsan Hakları Konseyi adaylığı ve Güvenlik Konseyi adaylığını destekliyoruz" diyerek, bu adaylıklar için yurt dışındaki Türk misyonlarının da Kırgızistan için çalışma yapacağını belirtti.

Göçebe oyunlarına da değinen Çavuşoğlu, Kırgızistan ve Türkiye'nin bu oyunlara en çok destek veren iki ülke olduğunu, Bursa'da yapılacak "4. Dünya Göçebe Oyunları"nın açılış ve kapanışına Kırgızistan'dan üst düzey katılım gerçekleşeceğini kaydetti.