Çekya, Slovenya ve Polonya Başbakanları Volodimir Zelenski'yi ziyaret etti

16 Mart 2022 Çarşamba, 09:57

Avrupa Birliği (AB) Konseyi adına Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Başbakan Denis Shimal ile görüştü. Siyasiler, görüşmede AB'nin desteğini Zelenski'ye bildirdi. Liderler, Kiev'de gerçekleşen görüşmenin ardından basın toplantısında konuştu.

AVRUPALI LİDERLERİN BİZİ TERK ETMEMESİNE ÇOK SEVİNDİM

Basın toplantısında konuşan Zelenski Ukrayna’ya verilen destekten ötürü duyduğu memnuniyeti belirterek "Ukrayna için bu zor zamanda Kiev’e yaptığınız ziyaret, desteğinizin güçlü bir kanıtıdır. İşgal sırasında Avrupa ülkelerinin liderlerinin bizi terk etmemesine, yanımızda olduklarını göstermelerine çok sevindim. Böyle komşularla gerçekten kazanacağımızdan eminim. En önemlisi bugün yanımızda olan ve AB’deki geleceğimizin tam garantörü olan insanlara güvenimiz tamdır. Ülkemiz ve geleceğimiz için hedeflerimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

AVRUPA SİZİN YANINIZDA

Çekya Başbakanı Fiala ise, Avrupa’nın Ukrayna’nın yanında olduğunu dile getirdi. Fiala, "Mücadelenize ve ülkenize desteğimizi göstermek için buradayız. Hayatlarınız, aileleriniz ve ülkeniz için savaşıyorsunuz. Fakat sizin de bizim özgürlüğümüz için savaştığınızı biliyoruz. Ziyaretimizin temel amacı, yalnız olmadığınızı ifade etmektir. Ülkemiz sizin yanınızda. Avrupa sizin yanınızda" dedi.

UKRAYNA’YI AB’YE DAVET ETMEK İSTİYORUZ

Polonya Başbakanı Morawiecki basın toplantısında yaptığı açıklamada Ukrayna’nın kendisini etkin bir şekilde savunması için elinde daha fazla silah bulundurması gerektiğini kaydetti. Açıklamasında Zelenskiy’e güvence veren Morawiecki, "Acımasız saldırılara karşı mücadelenizi takdir ediyor ve yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. İşgal sona ermeli ve en kısa sürede Ukrayna AB'ye alınmalı. Ukrayna’nın çok hızlı bir şekilde AB’ye aday olmasını istiyoruz. Ukrayna’yı, AB’ye davet etmek istiyoruz. Sizi asla bırakmayacağız çünkü biliyoruz ki sadece kendi özgürlüğünüz ve güvenliğiniz için değil, aynı zamanda bizim için de savaşıyorsunuz" ifadelerini kaydetti.

Basın toplantısında Polonya Başbakan Yardımcısı Kaczynski ise, "Bir NATO barışı koruma misyonuna veya daha geniş bir uluslararası anlaşmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu misyonun Ukrayna’da savunma faaliyetinde bulunması gereklidir" dedi.

UKRAYNA BİR AVRUPA ÜLKESİDİR

Slovenya Başbakanı Jansa da Ukrayna’nın bir Avrupa ülkesi olduğuna dikkat çekerek AB’nin Ukrayna’ya sağladığı desteğin altını çizdi. Jansa, "Sadece vatanınızı değil, aynı zamanda temel Avrupa değerlerini de savunuyorsunuz. Size yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ukrayna’nın şu anda en çok silah yardımına ihtiyacı olduğunun farkındayız. Mücadelenize ve egemenliğinize destek olarak AB’nin desteğini size iletmek istiyoruz. Ukrayna bir Avrupa ülkesidir ve Ukrayna’nın bir AB ülkesi olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.