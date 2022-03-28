Çernobil'in Belediye Başkanı, Rus birliklerinin Çernobil bölgesinden ayrıldığını bildirdi

28 Mart 2022 Pazartesi, 10:23

Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernobil kentinin belediye başkanı Yuri Fomichev, bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin, Çernobil'in feshedilmiş nükleer santralindeki işçilere ev sahipliği yapan Slavutych kasabasını, inceleme görevini tamamladıktan sonra terk ettiğini söyledi.

Fomichev çevrimiçi bir video yayınında, "Yapmayı düşündükleri işi tamamladılar. Kasabayı araştırdılar, bugün işlerini bitirdiler ve kasabadan ayrıldılar. Şu anda kasabada hiç yok Rus askeri yok" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı, çalıştığını ve Ruslarla işbirliği yapmadığını da sözlerine ekledi.

Kiev bölge valisi cumartesi günü Rus kuvvetlerinin, 1986'da dünyanın en kötü nükleer felaketinin yaşandığı ve halen Ukrayna personeli tarafından yönetilen santralin, Çernobil çevresindeki güvenlik yasak bölgesinin hemen dışındaki kasabanın kontrolünü ele geçirdiğini söylemişti.

