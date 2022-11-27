Cezayir kuş gribiyle mücadele için 20 milyon doz aşı aldı
Cezayir, artan kuş gribi vakaları nedeniyle 20 milyon doz kuş gribi aşısı satın aldı.
Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki kanatlı hayvan zenginliğini korumak için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.
Kuş gribiyle mücadele için 20 milyon dozun üzerinde aşı temin edildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca aşının yalnız tamamlayıcı bir tedbir olduğu, kümes hayvancılığının doğru yönetilmesi ve asıl tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.
Bakanlık, bu açıklamanın ülkede beyaz et ve yumurta üreticilerine güven vermek amacıyla yapıldığını vurguladı.
Sosyal medya platformlarında Cezayir'de çok sayıda kümes hayvanının kuş gribi nedeniyle telef olduğu görüntüler paylaşılmıştı. Ülkenin doğusunda bir hafta önce 310 dinar olan tavuk etinin kilosu bugün 410 dinara kadar yükseldi. İki hafta önce 10 dinar olan bir yumurtanın fiyatı da 25 dinara kadar çıktı.
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