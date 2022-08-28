Çin ile ASEAN'dan ortak forum: Çevre iş birliği konusunda forum gerçekleştirilecek

28 Ağustos 2022 Pazar, 13:05

2022 Çin-ASEAN Çevre İşbirliği Forumu, 15-16 Eylül tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning şehrinde düzenlenecek.

16-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 19. Çin-ASEAN Fuarı'nın üst düzey forumlarından biri olacak olan bu forum, Çin ile ASEAN ülkeleri arasında yeşil ve düşük karbonlu kalkınmada görüş alışverişleri ve iş birliğini derinleştirmeyi amaçlıyor.

Teması "Yeşil ve düşük karbonlu yeni bir çağı başlatmak için insanla doğa arasında uyumlu bir biçimde birarada yaşamayı teşvik etmek" olarak belirlenen forum, bir açılış töreni, bir üst düzey diyalog toplantısı ve bir uluslararası çevre koruma fuarını kapsıyor.

Her yıl düzenlenen ve Çin ile ASEAN ülkeleri arasındaki ekoloji ve çevre konusunda görüş alışverişleri ve işbirliğini teşvik etmek için önemli bir platform haline gelen Çin-ASEAN Çevre İşbirliği Forumu'nun bu yıl on birincisi düzenlenecek.