Cinsel saldırıda bulunan eşini öldürmüştü: Sudanlı kadın Hussein yardım bekliyor

14 Şubat 2022 Pazartesi, 14:31

Dört yıl önce kendisine cinsel saldırıda bulunan eşini öldürdüğü için hapse atılan 19 yaşındaki Sudanlı Noura Hussein, geçen yıl hapisten çıktıktan sonra The Guardian'a konuştu. Hussein, serbest bırakılması için kampanya yürüten ve kendisine destek veren kişi ve kuruluşlar tarafından hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

"Hayal kırıklığına uğradım, çünkü bana yalan sözler de verdiler. Birçoğu eğitimime ya da yurtdışına seyahat etmeme yardım edeceklerini söyledi. Bunların hiçbiri olmadı” şeklinde konuşan Hussein, 16 yaşındayken zorla evlendirildiği şiddet uygulayan eşini bıçakladıktan sonra 2018'de kasten adam öldürmekten idam cezasına çarptırılmıştı.

Mahkumiyeti, model Naomi Campbell ve Mira Sorvino, Emma Watson ve Rose McGowan da dahil olmak üzere ünlülerin desteklediği küresel bir kampanyanın yanı sıra iki Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu ve BM Afrika Özel Danışman Ofisi tarafından yürütülen lobi faaliyetleri sonrasında sonlandı. Hussein, sonunda adam öldürmekten suçlu bulundu ve beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şimdi serbest bırakılan Hussein, akrabalarının bulunduğu Fransa'ya taşınmasına yardımcı olma tekliflerinin gerçekleşmediğini söyledi.

AİLESİ DE ZOR DURUMDA

Öte yandan Hussein, hapishanedeyken Sudan Açık Üniversitesi'nde hukuk okuması için bir yer teklif edilmesine rağmen, ücretleri karşılayamadı. Ailesi, mahkumiyetinden sonra her şeyini kaybeden ve merhum kocasının ailesi tarafından, kendi ailesinin topraklarına el konulan Hussein, “Ailem uzaktaki bir kampa kaçmak zorunda kaldı” dedi.

Gezira eyaletinde akan suyu veya elektriği olmayan bir kampta yaşıyan ailesi için Hussein, “Ailem şu anda çok kısıtlı bir gelire sahip tarım işçisi ve bu da hepimizin hayatını etkiledi. Üç kardeşimi okula göndermeyi bile bıraktılar. Tüm masrafları karşılayamazlar” diye belirtti.