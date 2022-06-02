Danimarka'da referandum sonucu: AB'nin güvenlik ve savunma politikalarına dahil oldular
Danimarka'da yapılan referandumdan "AB'nin güvenlik ve savunma politikalarına dahil olma" kararı çıktı.
Danimarka'nın 30 yıldır süren "AB güvenlik ve savunma politikalarının dışında kalma" kararı, düzenlenen referandum sonucunda halkın yaklaşık üçte ikisinin oyuyla son buldu.
Referandum sonucuyla Danimarka, AB'nin ortak askeri operasyonlarına katılabilecek ve AB'nin askeri kapasitesinin geliştirilmesi için iş birliği yapacak.
Danimarka'nın AB savunma politikalarına dahil olma fikri, Başbakan Mette Frederiksen'in sosyal demokrat hükümeti ile 9 siyasi parti tarafından destekleniyordu. Ülkedeki iki aşırı sağ ve bir aşırı sol parti buna karşı çıkıyordu.
Mette Frederiksen, referandumdan önce yaptığı konuşmada, "Kıtamızda savaş var. Buna en iyi karşılık birlik halinde durmaktır" demişti.
AB KARARDAN MEMNUN
Avrupa Birliği (AB), Danimarka halkının AB savunma politikasına dahil olma kararını memnuniyetle karşıladı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, referandumun sonucunu memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Josep Borrell, "Bu tarihi kararla" Danimarka'nın AB'nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası'na (CSDP) tam olarak katılabileceğini hatırlatarak, bu sonucun AB'ye ilave güç katacağını ifade etti.
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