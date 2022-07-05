Deniz Berktay, Kiev'den bildiriyor: Sıra Donetsk kentine geliyor

05 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Önceki gün, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Lisiçansk’ın tamamının Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyurmuş, bundan kısa bir süre sonraysa Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avustralya başbakanı ile ortak basın toplantısında, Lisiçansk’ın tamamen ve nihai olarak Rusların eline geçtiğinin söylenemeyeceğini ifade etmişti.

Ancak, Zelenski’nin bu açıklamasından bir saat geçmeden Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, kuvvetlerinin tamamen kentten çekildiklerini açıkladı. Ukrayna ordusu, Rus tarafının sayı ve silah üstünlüğü karşısında, daha fazla kayıp vermemek için Lisiçansk’taki mevzilerden çekildiklerini belirterek öncelikli olanın, askerlerin hayatı olduğu vurguladı. Yapılan açıklamada, Ukrayna askerlerinin maddi-teknik kaynaklara ihtiyaç duydukları kaydedildi.

YÜZDE 60 KONTROL ALTINDA

Ukrayna’nın doğusunda çatışmaların sürdüğü Donbas bölgesi, Donetsk ve Lugansk illerinden oluşuyor. 100 bin nüfuslu Lisiçansk’ın Rusların eline geçmesiyle Moskova, ilk defa Ukrayna’da bir ilin tamamını ele geçirmiş oldu. Donetsk kentinin ise yüzde 60’ı Rusların denetimi altında bulunuyor. Rusların Donetsk’teki bulunan Slavyansk ve Kramatorsk ilçelerine ateş açmaya başlamaları, önümüzdeki günlerde savaşın burada yoğunlaşacağına işaret ediyor.

Rusya, savaşın başlarında, Ukrayna’ya yönelik savaşla ilgili geniş çaplı hedefler belirlemişti. Ancak son zamanlarda Rusya, kendileri açısından temel hedefin, “Donbas’ı kurtarmak” olduğunu söylüyor. Donbas’a yoğunlaşılmasının önemli bir nedenini de ülkenin kendi kamuoyuna Ukrayna’da bir zafer gösterme çabası olduğu söyleniyor. Ancak, Donbas’taki Rus yanlısı ayrılıkçı yönetimler, Donetsk ve Lugasnk illeri ele geçirildikten sonra da bu bölgenin “Ukrayna ordusuna karşı güvenliğinin sağlanması için” ilerleyişi sürdüreceklerini açıkladı. Rusya’nın son zamanlarda Ukrayna’ya yönelik taleplerini tekrar ağırlaştırması da Rusya’nın Donbas’ta son zamanlarda elde ettiği başarılardan kaynaklanıyor.