Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile telefonda görüştü

AA
03 Haziran 2022 Cuma, 14:55
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile telefonda görüştü
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Makey ile yaptığı görüşmede, Belarus ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.

Görüşmeye dair henüz ek bir açıklama gelmedi.


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