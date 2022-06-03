Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile telefonda görüştü

03 Haziran 2022 Cuma, 14:55

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Makey ile yaptığı görüşmede, Belarus ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.

Görüşmeye dair henüz ek bir açıklama gelmedi.