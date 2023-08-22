Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, karma köy Pile'de yaşanan KKTC-BM gerginliğine ilişkin "BM Barış Gücü gerginliğin sebebi olmuştur" ifadesinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:27
Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC açıklaması
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan karma köy Pile'ye yönelik başlatılan yol yapımı çalışmalarında KKTC-BM arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan Pile-Yiğitler yolunun inşaası insani bir projedir. Yol çalışmalarına ilişkin bildirim çok önceden yapılmıştır. Hal böyle iken yol inşaat çalışmalarına BM Barış Gücü (BMBG) askerlerince yapılan fiziki müdahale gerginliğin sebebi olmuştur" denildi.


Dışişleri bakanlığı KKTC BM

İlgili Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması'

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması'
BM'den KKTC'ye mesaj: Güvenlik güçlerinizi derhal bölgeden çekin

BM'den KKTC'ye mesaj: Güvenlik güçlerinizi derhal bölgeden çekin
BM Barış Gücü ile KKTC arasında tansiyon yükseldi

BM Barış Gücü ile KKTC arasında tansiyon yükseldi

En Çok Okunan Haberler