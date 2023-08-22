Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC açıklaması

Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:27

Güncelleme: 22.08.2023 - 11:27

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan karma köy Pile'ye yönelik başlatılan yol yapımı çalışmalarında KKTC-BM arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan Pile-Yiğitler yolunun inşaası insani bir projedir. Yol çalışmalarına ilişkin bildirim çok önceden yapılmıştır. Hal böyle iken yol inşaat çalışmalarına BM Barış Gücü (BMBG) askerlerince yapılan fiziki müdahale gerginliğin sebebi olmuştur" denildi.

