Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, karma köy Pile'de yaşanan KKTC-BM gerginliğine ilişkin "BM Barış Gücü gerginliğin sebebi olmuştur" ifadesinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan karma köy Pile'ye yönelik başlatılan yol yapımı çalışmalarında KKTC-BM arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan
ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan Pile-Yiğitler yolunun inşaası insani bir
projedir. Yol çalışmalarına ilişkin bildirim çok önceden yapılmıştır. Hal böyle
iken yol inşaat çalışmalarına BM Barış Gücü (BMBG) askerlerince yapılan fiziki
müdahale gerginliğin sebebi olmuştur" denildi.
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