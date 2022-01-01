Dünyadan yılbaşı fotoğrafları

Dünyada yeni yıl kutlamaları, Omicron varyantının neden olduğu yeni dalganın gölgesinde gerçekleşiyor. Avustralya, Japonya, Çin, Yeni Zelanda ve Filipinler gibi ülkelerin büyük şehirlerinde yeni yıl havai fişekler ve ışık gösterileriyle kutlandı.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
01 Ocak 2022 Cumartesi, 09:08
Dünyadan yılbaşı fotoğrafları
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Dünyada yeni yıl kutlamaları, Omicron varyantının neden olduğu yeni dalganın gölgesinde gerçekleşiyor.

Pasifik Okyanusu'ndaki Kiribati Adası, dünyada 2022'ye ilk giren ülke oldu.

Avustralya, Japonya, Çin, Yeni Zelanda ve Filipinler gibi ülkelerin büyük şehirlerinde yeni yıl havai fişekler ve ışık gösterileriyle kutlandı.

JAPAN-NEW-YEAR People visit Kanda Myojin Shrine to offer New Year prayers in Tokyo on January 1, 2022. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP) (Photo by KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images)
Getty Images
Japonya'nın başkenti Tokyo'da çok sayıda insan Kanda Myojin Tapınağı'nda bir araya gelerek dua etti.
New Year celebrations in Novosibirsk, Russia NOVOSIBIRSK, RUSSIA - JANUARY 1, 2022: People celebrate the arrival of New Year 2022 in Lenina Square. Kirill Kukhmar/TASS (Photo by Kirill Kukhmar\TASS via Getty Images)
Getty Images
Rusya'nın doğusundaki Novosibirsk kentinde yeni yıl kutlamaları Lenin Meydanı'nda yapıldı.
Manila Rings In The New Year MANILA, PHILIPPINES - JANUARY 01: Fireworks explode over Quezon Memorial Circle as Filipinos usher in the New Year on January 01, 2022 in Quezon city, Metro Manila, Philippines. Large celebrations to ring in the new year pushed through in Metro Manila despite coronavirus cases surging over the Christmas week which experts fear is fueled by the more contagious Omicron variant. The Philippines reported nearly 3,000 cases on the last day of the year, the highest daily count in two months. (Photo by Ezra Acayan/Getty Images)
Getty Images
Filipinler'de başkent Manila kutlamaların merkeziydi. Covid vakalarındaki artışa rağmen büyük bir kalabalık, kent merkezinde bir araya geldi.
Australians Celebrate New Year's Eve 2021 SYDNEY, AUSTRALIA - JANUARY 01: Fireworks are seen over Sydney harbour during New Year's Eve celebrations on January 01, 2022 in Sydney, Australia. New Year's Eve celebrations continue to be somewhat different as some COVID-19 restrictions remain in place due to the ongoing coronavirus pandemic. (Photo by Wendell Teodoro/Getty Images)
Getty Images
Avustralya'da Sidney kenti görkemli bir kutlamaya ev sahipliği yaptı.
Tamaki Makaurau Auckland Welcomes 2022 With New Year's Eve Celebrations AUCKLAND, NEW ZEALAND - JANUARY 01: A light show from the Skytower and harbour bridge during Auckland New Year's Eve celebrations on January 01, 2022 in Auckland, New Zealand. The light show named 'Auckland Is Calling' replaces the normal fireworks due to government COVID-19 restrictions but signifies a welcome to visitors from New Zealand and eventually the world to the region . (Photo by Dave Rowland/Getty Images for Auckland Unlimited)
Getty Images
Yeni Zelanda'da Auckland limanında yeni yıl "Auckland çağırıyorlar" ismi verilen ışık gösterileriyle kutlandı.
New Year eve celebrations in Japan 31/12/2021 Reuters A staff wearing a protective mask, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, takes picture of 6,500 candle lights as he prepares for a ceremony to wish for overcoming the pandemic and good luck in the upcoming New Year at Hasedera Buddhist temple in Kamakura, south of Tokyo, Japan, December 31, 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Reuters
Tokyo'nun güneyinde Hasedera Budist tapınağında 6 bin 500 mum, yeni yıl dilekleri için yakıldı.
INDONESIA-NEW YEAR Little fireworks during New Year's eve despite Jakartas government banned fireworks in Jakarta on January 1, 2022. (Photo by ADEK BERRY / AFP) (Photo by ADEK BERRY/AFP via Getty Images)
Getty Images
Jakarta - Endonezya
Taiwanese Countdown To The New Year TAIPEI, TAIWAN - January 01: Fireworks light up the Taiwan skyline and Taipei 101 during New Year's Eve celebrations on January 01, 2022 in Taipei, Taiwan. (Photo by Gene Wang/Getty Images)
Getty Images
Taipei - Tayvan
New year celebrations in Taiwan TAIPEI, TAIWAN - DECEMBER 31: People gather for New Year celebration as they waiting for the 6 minutes fireworks show at Xinyi District, Taipei, Taiwan on December 31, 2021. (Photo by Walid Berrazeg/Anadolu Agency via Getty Images)
Getty Images
Taipei - Tayvan
New year celebrations in Taiwan TAIPEI, TAIWAN - JANUARY 1: Fireworks illuminate the sky and Taipei 101 during New Year celebrations at Xinyi District, Taipei, Taiwan on January 01, 2022. (Photo by Walid Berrazeg/Anadolu Agency via Getty Images)
Getty Images
Taipei - Tayvan
Bangkok Celebrates The New Year BANGKOK, THAILAND - JANUARY 01: New Year's Eve fireworks are seen over the Chao Praya River on January 01, 2022 in Bangkok, Thailand. Thailand rings in the new year with a fireworks show at ICONSIAM, a mall on Bangkok's Riverside. (Photo by Lauren DeCicca/Getty Images)
Getty Images
Bangkok - Tayland
New Year
EPA
Pekin - Çin
Thailand welcomes New Year with fireworks display 31/12/2021 Reuters Fireworks explode over the Chao Phraya River during the New Year celebrations, amid the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Bangkok, Thailand, January 1, 2022. REUTERS/Athit Perawongmetha
Reuters
Bangkok - Tayland

BBC Türkçe

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