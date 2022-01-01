Dünyadan yılbaşı fotoğrafları
Dünyada yeni yıl kutlamaları, Omicron varyantının neden olduğu yeni dalganın gölgesinde gerçekleşiyor. Avustralya, Japonya, Çin, Yeni Zelanda ve Filipinler gibi ülkelerin büyük şehirlerinde yeni yıl havai fişekler ve ışık gösterileriyle kutlandı.
Dünyada yeni yıl kutlamaları, Omicron varyantının neden olduğu yeni dalganın gölgesinde gerçekleşiyor.
Pasifik Okyanusu'ndaki Kiribati Adası, dünyada 2022'ye ilk giren ülke oldu.
Avustralya, Japonya, Çin, Yeni Zelanda ve Filipinler gibi ülkelerin büyük şehirlerinde yeni yıl havai fişekler ve ışık gösterileriyle kutlandı.
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