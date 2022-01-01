Dünyadan yılbaşı fotoğrafları

01 Ocak 2022 Cumartesi, 09:08

Dünyada yeni yıl kutlamaları, Omicron varyantının neden olduğu yeni dalganın gölgesinde gerçekleşiyor.

Pasifik Okyanusu'ndaki Kiribati Adası, dünyada 2022'ye ilk giren ülke oldu.

Avustralya, Japonya, Çin, Yeni Zelanda ve Filipinler gibi ülkelerin büyük şehirlerinde yeni yıl havai fişekler ve ışık gösterileriyle kutlandı.

Getty Images Japonya'nın başkenti Tokyo'da çok sayıda insan Kanda Myojin Tapınağı'nda bir araya gelerek dua etti.

Getty Images Rusya'nın doğusundaki Novosibirsk kentinde yeni yıl kutlamaları Lenin Meydanı'nda yapıldı.

Getty Images Filipinler'de başkent Manila kutlamaların merkeziydi. Covid vakalarındaki artışa rağmen büyük bir kalabalık, kent merkezinde bir araya geldi.

Getty Images Avustralya'da Sidney kenti görkemli bir kutlamaya ev sahipliği yaptı.

Getty Images Yeni Zelanda'da Auckland limanında yeni yıl "Auckland çağırıyorlar" ismi verilen ışık gösterileriyle kutlandı.

Reuters Tokyo'nun güneyinde Hasedera Budist tapınağında 6 bin 500 mum, yeni yıl dilekleri için yakıldı.

Getty Images Jakarta - Endonezya

Getty Images Taipei - Tayvan

Getty Images Taipei - Tayvan

Getty Images Taipei - Tayvan

Getty Images Bangkok - Tayland

EPA Pekin - Çin