Dünyanın en yaşlı ağacı bulundu fakat ölüm döşeğinde

26 Mayıs 2022 Perşembe, 14:14

Newsweek'in, çevrebilimci Dr. Jonathan Barichivich'e dayandırdığı haberine göre 'Alerce Milenario' en az 5 bin yaşında ve bu yönüyle, Tunç (veya Bronz) Çağı'nın başlangıcından hemen sonra doğduğu ve önceki rekorun sahibi olan 4 bin 853 yaşındaki doğu Kaliforniya Bristlecone çamından çok daha yaşlı olduğu değerlendiriliyor.

YAŞAMI KÖKLERİNDE SAKLIYOR

Barichivich'e göre, gövde çapı 4 metreye yakın olan ağacın köklerini çevreleyen bir platform olmasına karşın insanlar genellikle platformdan çıkıp ağacın kökleri üzerinde yürüyor. Bu sebeple, dış faktörlere karşı son derece savunmasız olan ağacın sadece yüzde 28'inin hayatta olduğu, ancak buna rağmen yaşamının çoğunu köklerinde barındırdığı tahmin ediliyor.

Alerce Milenario

Chile’s Alerce Costero N. Park

Is it the oldest tree or not?



"Some #trees can live far longer than most of their peers, for reasons scientists don’t fully understand."#Science



??Is the world’s oldest tree growing in a ravine in Chile?https://t.co/DKVc8CnGOk pic.twitter.com/Ni5a6dyRQB — Manuela Casasoli (@manuelacasasoli) May 23, 2022

"ALERCES'İN KORUYUCULARI"

Barichivich, Newsweek'e demecinde, "Benim için bu ağaç ailenin bir üyesi gibi. Onu böyle görmek kalbimi kırıyor; tıpkı hayvanat bahçesinde kafeste yaşayan bir aslanı izlemek gibi" diyor. Barichivich ailesinin üyeleri kendilerini, "Alerces'in koruyucuları" olarak adlandırıyor ve nesillerdir doğdukları toprakta yaşayan bu ağaçları koruyor.