Dünyanın en yaşlı ağacı bulundu fakat ölüm döşeğinde

Şili'deki Alerce Costero Ulusal Parkı'nda yaşamının son günlerini geçiren 'Alerce Milenario'nun, dünyanın en yaşlı ağacı olduğu öne sürüldü. Parktaki aynı türe ait ağaçların en yaşlısı olan bu ağaç son derece yavaş büyümesi ve uzun süre yaşamasıyla tanınıyor.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2022 Perşembe, 14:14
Dünyanın en yaşlı ağacı bulundu fakat ölüm döşeğinde
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Newsweek'in, çevrebilimci Dr. Jonathan Barichivich'e dayandırdığı haberine göre 'Alerce Milenario' en az 5 bin yaşında ve bu yönüyle, Tunç (veya Bronz) Çağı'nın başlangıcından hemen sonra doğduğu ve önceki rekorun sahibi olan 4 bin 853 yaşındaki doğu Kaliforniya Bristlecone çamından çok daha yaşlı olduğu değerlendiriliyor.

YAŞAMI KÖKLERİNDE SAKLIYOR

Barichivich'e göre, gövde çapı 4 metreye yakın olan ağacın köklerini çevreleyen bir platform olmasına karşın insanlar genellikle platformdan çıkıp ağacın kökleri üzerinde yürüyor. Bu sebeple, dış faktörlere karşı son derece savunmasız olan ağacın sadece yüzde 28'inin hayatta olduğu, ancak buna rağmen yaşamının çoğunu köklerinde barındırdığı tahmin ediliyor.

"ALERCES'İN KORUYUCULARI"

Barichivich, Newsweek'e demecinde, "Benim için bu ağaç ailenin bir üyesi gibi. Onu böyle görmek kalbimi kırıyor; tıpkı hayvanat bahçesinde kafeste yaşayan bir aslanı izlemek gibi" diyor. Barichivich ailesinin üyeleri kendilerini, "Alerces'in koruyucuları" olarak adlandırıyor ve nesillerdir doğdukları toprakta yaşayan bu ağaçları koruyor.


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