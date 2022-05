Dünyanın en yaşlı ağacı bulundu fakat ölüm döşeğinde

Newsweek'in, çevrebilimci Dr. Jonathan Barichivich'e dayandırdığı haberine göre 'Alerce Milenario' en az 5 bin yaşında ve bu yönüyle, Tunç (veya Bronz) Çağı'nın başlangıcından hemen sonra doğduğu ve önceki rekorun sahibi olan 4 bin 853 yaşındaki doğu Kaliforniya Bristlecone çamından çok daha yaşlı olduğu değerlendiriliyor.

Barichivich'e göre, gövde çapı 4 metreye yakın olan ağacın köklerini çevreleyen bir platform olmasına karşın insanlar genellikle platformdan çıkıp ağacın kökleri üzerinde yürüyor. Bu sebeple, dış faktörlere karşı son derece savunmasız olan ağacın sadece yüzde 28'inin hayatta olduğu, ancak buna rağmen yaşamının çoğunu köklerinde barındırdığı tahmin ediliyor.

Alerce Milenario

Chile’s Alerce Costero N. Park

