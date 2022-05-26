Dünyanın en yaşlı ağacı bulundu fakat ölüm döşeğinde
Şili'deki Alerce Costero Ulusal Parkı'nda yaşamının son günlerini geçiren 'Alerce Milenario'nun, dünyanın en yaşlı ağacı olduğu öne sürüldü. Parktaki aynı türe ait ağaçların en yaşlısı olan bu ağaç son derece yavaş büyümesi ve uzun süre yaşamasıyla tanınıyor.
Newsweek'in, çevrebilimci Dr. Jonathan Barichivich'e dayandırdığı haberine göre 'Alerce Milenario' en az 5 bin yaşında ve bu yönüyle, Tunç (veya Bronz) Çağı'nın başlangıcından hemen sonra doğduğu ve önceki rekorun sahibi olan 4 bin 853 yaşındaki doğu Kaliforniya Bristlecone çamından çok daha yaşlı olduğu değerlendiriliyor.
YAŞAMI KÖKLERİNDE SAKLIYOR
Barichivich'e göre, gövde çapı 4 metreye yakın olan ağacın köklerini çevreleyen bir platform olmasına karşın insanlar genellikle platformdan çıkıp ağacın kökleri üzerinde yürüyor. Bu sebeple, dış faktörlere karşı son derece savunmasız olan ağacın sadece yüzde 28'inin hayatta olduğu, ancak buna rağmen yaşamının çoğunu köklerinde barındırdığı tahmin ediliyor.
Alerce Milenario— Manuela Casasoli (@manuelacasasoli) May 23, 2022
Chile’s Alerce Costero N. Park
Is it the oldest tree or not?
"Some #trees can live far longer than most of their peers, for reasons scientists don’t fully understand."#Science
??Is the world’s oldest tree growing in a ravine in Chile?https://t.co/DKVc8CnGOk pic.twitter.com/Ni5a6dyRQB
"ALERCES'İN KORUYUCULARI"
Barichivich, Newsweek'e demecinde, "Benim için bu ağaç ailenin bir üyesi gibi. Onu böyle görmek kalbimi kırıyor; tıpkı hayvanat bahçesinde kafeste yaşayan bir aslanı izlemek gibi" diyor. Barichivich ailesinin üyeleri kendilerini, "Alerces'in koruyucuları" olarak adlandırıyor ve nesillerdir doğdukları toprakta yaşayan bu ağaçları koruyor.
Video Haberler
- İlk caretta caretta yuvası tespit edildi.
- Arılar ağaç kovuğuna yuva yaptı
- Freni boşalan belediye otobüsü kaza yaptı
- İktidarın çağrısıyla dolar bozdurmuştu; Hükümet çarptı!
- 'Yıl boyu yaşadıkları yerlerden biri'
- Balıkesir’de ayağı kırık karaca tedavi edildi
- Türkiye Kupası finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
- Karavanlar zincirleme kaza yaptı: Yaralılar var
- MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
- Kayıp olan 29 yaşındaki şahsın cesedi bulundu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez için 'izin alamadılar' yorumu
- Motorine dev zam!
- 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı
- Emniyet'ten Sabri Uzun hamlesi
- Erdoğan'a kötü haber: Seçmen 'asla' dedi
- 'İktidarda müthiş bir panik havası başladı'
- 'Elimizdeki belgelerden bir ansiklopedi çıkar'
- 'Türkiye’de şu an laiklikle ilgili sorun yok'
- Tayyar'dan Uçum’a zehir zemberek sözler
- İYİ Parti’den vekillik koşulu