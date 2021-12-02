Economist Intelligence Unit: Dünyanın en pahalı şehri Tel Aviv

02 Aralık 2021 Perşembe, 09:45

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Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in (EIU) en pahalı şehirler sıralamasında İsrail'in Tel Aviv kenti ilk sırada yer aldı.

EIU'nun 2021 Dünya Çapında Yaşam Maliyetleri Araştırması'na göre Tel Aviv, enflasyondaki hızlı artış nedeniyle geçen yılın birincisi Fransa'nın başkenti Paris, İsviçre'nin Zürih şehri ve Hong Kong'un önünde geçerek ilk sıraya yerleşti.

Koronavirüs pandemisinin de etkisiyle temel mal ve hizmetlerin pahalılaşması sonucu kent, son bir yılda sıralamada 5 basamak yukarı çıktı.

173 şehir arasında Tel Aviv'i; Paris, Singapur, Zürih ve Hong Kong izledi.

İstanbul listenin 146'ıncı sırasında yer aldı. Türkiye'den listedeki tek şehir olan İstanbul geçen yıl 111'inci sıradaydı.

Getty Images Fransa'nın başkenti Paris yıllardır en pahalı şehirler sıralamasında ilk 10'a giriyor.

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Tel Aviv sürprizi

Tel Aviv, İsrail Şekeli'nin Amerikan Doları karşısında değer kazanması, aynı zamanda ulaşım ve market alışverişleri başta olmak üzere mal ve hizmetlerde fiyatların yükselmesi sonucu bir yılda 5 basamak yukarı çıktı.

Küresel ekonomi, koronavirüs pandemisine yönelik sınırlamaların yarattığı hasarın yaralarını sarmaya çalışırken, şehirlerin yaşam maliyetlerine göre sıralaması da değişti.

EIU'nun raporuna göre, sadece Tel Aviv değil, sıralamadaki 100'den fazla şehirde geçtiğimiz yıl içinde fiyatlarda ciddi bir artış gözlemlendi.

Getty Images Zürih yine en pahalı şehirler arasında

Her yıl yayımlanan bu araştırma için takip edilen şehirlerde geçtiğimiz 5 yılın en hızlı fiyat artışı kayda geçti.

Ticarette getirilen sınırlamalar, işgücü kıtlığı ve tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, bazı ülkelerde enerji ve gıda fiyatlarındaki artışı körükledi.

2021'de enflasyon oranı, Koronavirüs pandemisinden önceki oranın ötesinde bir hızla, yerel para birimleri ile ortalama yaklaşık yüzde 3,5 arttı. Bu artış geçen yıl yüzde 1,9; 2019'da ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşti.

Ancak bu ortalama enflasyon verileri hesaplanırken hiperenflasyon ile sarsılan Venezuela'nın Caracas şehri ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires gibi kentler dışarıda bırakıldı.

Endekste en hızlı artış ulaşımda görülürken, bir litre benzinin fiyatının ise ortalama yüzde 21 arttığına dikkat çekildi.

Öte yandan sıralamadaki en ucuz şehirlerin bazılarında ise fiyatlar aynı kaldı ve hatta düştü. Rapora göre bu durum, şehirlerde yaşam maliyetleri arasındaki "kutuplaşmanın" bir göstergesi.

EIU'nun şehirleri yaşam maliyetlerine göre sıraladığı endeks için Ağustos ve Eylül ayları arasında 173 şehirde kayıtlara geçen 50 bin mal ve hizmet verisi incelendi.

EIU endeksinin başkanı Upasana Dutt, "Bu yılın endeksinde özellikle petrol fiyatlarındaki artışın ne kadar sert olduğunu ve bunun etkilerini açıkça görebiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.