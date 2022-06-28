Ekvador'da yerliler ile hükümet anlaştı: Diyalog başlayacak

28 Haziran 2022 Salı, 10:36

Ekvador'da, yaklaşık 2 haftadır hükümeti protesto eden yerlilerin hükümetin diyalog teklifini kabul ettiği bildirildi.

Ekvador Yerli Halkları Konfederasyonu (Conaie) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Devletin beş önemli yetkilisiyle yerel saatte 14.00'te görüşme gerçekleştirilecek" ifadesine yer verildi.

Görüşmeye ilişkin detayların paylaşılmadığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso'nun benzin fiyatlarında bir miktar indirime gitmesi ve 8 gündür 6 kentte uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasına yönelik jest olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yerliler, hükümetin OHAL'i kaldırmasını olumlu bulmakla beraber benzin fiyatlarındaki indirimi ise beklentilerin çok altında bulduğunu duyurmuştu.

GÖSTERİLERDE 5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Başta yerliler olmak üzere binlerce kişi, eğitime daha fazla bütçenin ayrılması, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve tarım ürünleri fiyatlarının kontrol altına alınması gibi taleplerle yaklaşık 2 haftadır gösteriler düzenliyor.

Lasso hükümetine karşı düzenlenen protestolarda şimdiye kadar 5 protestocunun öldüğü, 18'i ağır 200'den fazla göstericinin yaralandığı belirtilmişti.

Lasso ise gösterileri, hükümetine yönelik darbe girişimi olarak değerlendiriyor.