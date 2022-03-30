El Salvador'da artan çete cinayetleri sebebiyle OHAL ilan edildi, sert cezalar açıklandı

30 Mart 2022 Çarşamba, 11:44

Dünyada en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri olan Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, bu oranın yüksek olmasının en büyük sebeplerinden birisi ülkedeki çeteler arasındaki çatışmalar. Hızla yükselen şiddet olaylarında geçen cuma gününden bu yana 87 kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

The New York Times'ın haberine göre, geçen cumartesi günü 62 kişinin öldürülmesi son 30 yılın en kanlı günü olarak dikkat çekti.

Ülkenin en büyük iki çetesi olan Mara Salvatrucha veya MS-13'ün cinayetlerden sorumlu tutan yetkililer, pazartesi günü beş çete liderini ve 600'den fazla çete zanlısını tutukladığını ve hapishanede bulunan kişilerin cezalarının ciddi şekilde arttırılacağını duyurdu.

The Guardian'ın haberine göre, Devlet Başkanı Nayib Bukele, gözaltına alınanların serbest bırakılmayacağını ve Salvador hapishanelerindeki yeni mahkumlara da arttırabilme amacıyla çete üyelerinin yiyeceklerinin günde iki öğüne indirilmesini emretti.

Devlet Başkanı alınan önlemlerin yeterli olmayacağı düşüncesi ile hem tutuklu bulunan hem de hala serbest olan çete üyelerine sert bir ültimatom verdi.



'ÖLDÜRMEYİ BIRAKIN YOKSA BEDELİNİ DOSTLARINIZ ÖDER'

Bukele 28 Mart'ta paylaştığı bir gönderide, gardiyanların cezaevinde tutuklu bulunan hükümlüleri kafaları kazınmış, yarı çıplak sürükleyip bahçede koşmaya zorladığı bir video kullanarak, "Çetelere mesaj: Elimizde bugünlerde tutuklanan bin kişinin yanı sıra 16 bin dostunuz bulunuyor. Onlardan her şeylerini aldık, yataklarını bile, yiyeceklerini pay ettik ve artık güneşi göremeyecekler. ŞİMDİ ÖLDÜRMEYİ DURDURUN yoksa bedelini de dostlarınız ödeyecek" ifadelerini kullandı.

MENSAJE A LAS PANDILLAS:



Tenemos 16,000 “homeboys” en nuestro poder.



Aparte de los 1,000 arrestados en estos días.



Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol.



PAREN DE MATAR YA o ellos la van a pagar también. pic.twitter.com/gpelYbhsQE — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 28, 2022





Bukele bugün öğlen yaptığı paylaşımda ise 24 saat içinde sadece El Salvador'un güneydoğusundaki kenti Usulután'dan bile 60 kişinin tutuklandığını ve hiçbirini serbest bırakmayarak tutuklamalara devam edeceklerini söyledi.

ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN OHAL KARARI

Hükümet şiddet olaylarıyla mücadele edebilme amacıyla ülkede pazar günü olağanüstü hal (OHAL) ilan etti ve polisin yetkilerini genişleterek ülke genelinde kurulan noktalarda durdurma ve arama yetkisi verdi.

Bukele pazar akşamı OHAL duyurusunu Twitter üzerinde şu sözler ile paylaştı.

"Tüm güvenlik ve maksimum güvenlikli cezaevlerinde yine maksimum acil durum kararı, tüm hücreler 7/24 kapalı olacak, kimse avluya çıkmıyor.

Çetelere mesaj: Eylemleriniz yüzünden artık dostlarınız bir günışığını bile göremeyecek."