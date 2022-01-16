Elon Musk kitlesel yok oluş dedi, tek kurtuluşu açıkladı
Tesla'nın CEO'su ve teknolojide dünyanın öncü isimleri arasında yer alan Elon Musk, insanlığın olası bir kitlesel yok oluşta yüzde 100 yok olacağını açıkladı. Musk, tek kaçışın başka gezegenlere yerleşmek olduğunu iddia etti.
Teknoloji alanında dünyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan kitlesel yok oluşla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.
Sık sık açıklamaları nedeniyle gündem olan Musk, bir kez daha bomba etkisi yaratacak ifadeler kullandı.
"YOK OLACAĞIZ"
Musk, olası bir kitlesel yok oluşta insanlığın hayatta kalamayacağını belirterek, "Kitlesel yok oluşta insanlığın yüzde yüzü yok olacak. İnsanların dünyada kalarak kitlesel yok oluştan kaçma imkanları yok" dedi.
'TEK KURTULUŞ' AÇIKLAMASI
Musk daha sonra insanların kitlesel yok oluştan kaçmaları için tek çıkış yolunu verdi. Musk, "İnsanlar kitlesel yok oluştan kaçmak istiyorlarsa, başka gezegenlere taşınmak zorundalar" diye konuştu.
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