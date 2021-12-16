Endişe yaratan Omicron araştırması: 70 kat daha hızlı çoğalıyor
Yapılan yeni bir araştırma, Omicron varyantının Delta varyantından 70 kat daha hızlı bulaştığını ortaya çıkardı.
Hong Kong Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden (HKUMed) bilim insanlarının araştırması, koronavirüsün Omicron varyantının, orijinale ve Delta varyantına göre, 70 kat daha hızlı bulaştığı ve insan bronşlarında çoğaldığı ortaya çıkarttı.
HKUMed’in açıklamasında, “Bu bilgi, Omicron’un neden önceki varyantlara göre insandan insana daha hızlı geçtiğine açıklık getirebilir” ifadesine yer verildi.
Sputnik'in haberine göre araştırma ayrıca, Omicron’a yakalanan kişilerin akciğerlerindeki enfeksiyonun, SARS-CoV-2 orijinalindekine göre çok daha düşük olduğunu gösterdi. Uzmanlara göre bu özelliği, hastalığın daha hafif seyretmesine neden olabilir.
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