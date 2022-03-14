Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem
Deprem ve tsunami bölgesi olarak bilinen Endonezya’da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Pariaman şehrinin 167 kilometre batısı olduğunu duyurdu.
6.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
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