Erdoğan’dan Yunan gazetesine dava: “Siyasi nedenlerle sırtını döndü” yorumu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan gazetesine attığı manşet nedeniyle dava açtı. Söz konusu küfürlü manşetin ardından, Yunan hükümeti Erdoğan'a destek vermişti.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dimokratia gazetesine, kendisine yönelttiği küfürlü manşet nedeniyle dava açtı. Yunan gazetesi tarafından yapılan duyuruda davada, gazetenin müdürü, iki genel yayın yönetmeni ve bir gazetecinin isimlerinin yer aldığı belirtildi. Erdoğan’ın Ankara’da bir savcılığa başvurarak Yunan gazetesini dava ettiği de aktarıldı.
Gazetenin duyurusunda “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dimokratia gazetesini yargılıyor ve Türkiye’de dört çalışanını beş yıla kadar hapis cezasına çarptırmak istiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gönderdiği dava metninden de anlaşıldığı üzere, ilk kez bir yabancı devlet başkanı bir Yunan gazetesine siyasi nedenlerle sırtını döndü” ifadeleri yer aldı.
MANŞET NEDENİYLE DAVA ETTİ
Gazete, Erdoğan’a yönelik 18 Eylül 2020’de attığı manşet yüzünden dava edildi. Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de yaptığı araştırmalar döneminde atılan manşette Erdoğan’a yönelik küfürlü ifadeler yer alıyordu. Gazete ayrıca Türk makamlarını provokasyon yapmakla da suçlamıştı.
Dimokratia gazetesi tarafından yapılan açıklamada “Dimokratia, Erdoğan’ın parodi davasına dayanan ilgili yasal işlemlere katılmayı reddediyor ve Türk liderinin gazetemizi tehlikeli planlarına engel olarak nitelendirmesini bir onur olarak görüyor” dedi.
YUNAN HÜKÜMETİ DE KINAMIŞTI
Yayınlanmasının ardından Yunan hükümeti de Erdoğan’a destek olmuş “saldırgan dil değerlerimize aykırıdır” diyerek manşeti kınamıştı.
Manşetten kısa bir süre sonra Erdoğan’ın gazetenin editörleri ve bir gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.
-Sözcü
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