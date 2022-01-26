Esad, ülke içinde ve dışındaki asker kaçakları için af ilan etti
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için tam genel af ilan etti.
Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı Esad, 25 Ocak 2022 tarihine kadar askerlikten kaçan, ülke içinde ve dışında bulunanlar için tam af ile ilgili karar çıkardı” ifadesine yer verildi.
Af kapsamına, 1950’de kabul edilen ve asker kaçakları için cezalar öngören, Savaş Suçu Yasası’nın 100 ve 101. maddelerine tabi olan vatandaşlar giriyor.
Esad’ın kararına göre af, Suriye’de bulunanlar için 3 ay içinde, ülke dışında olanlar için de 4 ay içinde gönüllü olarak askeri şubelere gelmeleri şartıyla uygulanacak.
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