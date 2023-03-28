Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin Milano'da hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 86 yaşındaki lider son olarak Ocak 2022'de hastaneye yatırılmıştı.
Eski İtalya Başbakanı ve halihazırda iktidarın küçük ortağı konumundaki Forza Italia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin dün akşam Milano'da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
İtalyan basınında çıkan haberlerde, 86 yaşındaki liderin dün akşam saatlerinde çektiği ağrılar sebebiyle Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kontrol amaçlı kaldırıldığı ve burada bazı tetkiklerin yapıldığı belirtildi.
Berlusconi'nin bugün ya da yarın taburcu edilmesinin beklendiği ifade edildi.
Silvio Berlusconi, son olarak Ocak 2022'de San Raffaele Hastanesine yatmıştı.
İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de Covid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti. Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım" demişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'müzakere' mesajı
- 'Yalı Partisi' yazısına erişim engeli
- Naci Görür deprem beklediği bölgeleri tek tek açıkladı
- Asgari ücrette zam bekleyişi
- Benzine büyük zam!
- Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti
- Karamollaoğlu'ndan Erbakan'a zehir zemberek sözler
- İhale oyunları
- MHP'den Sadettin Tantan'ın sözlerine ilk yanıt
- Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması