Eski Yunan bakandan Miçotakis'e çağrı: Derhal karasularımızı 12 mile çıkarın

17 Ekim 2022 Pazartesi, 12:10

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Kathimerini gazetesi için kaleme aldığı bir makalede Türkiye'ye sert mesajlar gönderdi.

Nikos Kotzias, Türkiye'yi şu anda "Rusya'nın izinden giden otoriter bir hükümet tarafından yönetilmekle" suçladı.

Rusya'nın Ukrayna'daki politikalarına değinen Kotzias, "Türkiye, Rus politikalarını taklit etme eğilimindedir. Pakistan tarafından nükleer bir güç olmak için gerekli araçları sağlama olasılığı varken, şu anda Rusya'dan nükleer teknoloji hakkında özel bilgi ediniyor" dedi.

Yunanistan'ın, Türkiye ile sorunları "iyi komşuluk ve uluslararası hukuk" temelinde tartıştığını belirten Kotzias, "Türkiye'nin saldırganlığının temel nedeni, yayılmacı planları, Yunan egemenliğini sorgulaması, gri alanlar yaratması ve ardından bunları sahiplenmeye çalışılmasıdır" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETE 12 MİL ÇAĞRISI

Kotzias, Yunanistan'ın, karasularını "derhal 12 mile çıkarması" gerektiğini savunarak, "Sadece Girit'e ve güneye değil, tamamen 12 mile çıkarmalı. Şu anda asıl ilgi alanı Girit'in doğusu, böylece yeni esas hatlar ve başlangıç ??noktası, Libya-Türkiye'nin sözde MEB'inin hemen ortasından kesilebilir" diye konuştu.

Miçotakis hükümetini eleştiren Kotzias, "Türk savaş uçaklarının ilk kez Yunanistan toprakları üzerinde uçması ve buna hükümetin kayıtsız kalınması... Ayrıca, Kıbrıs meselesinin mevcut hükümet döneminde çözülmesi mümkün değildir" dedi.

Kotzias, hükümetin Libya ve Türkiye'ye yönelik AB içindeki pozisyonunu da eleştirerek, "Böyle devam edersek, Türkiye zayıf olduğumuz veya bundan korktuğumuz gibi yanlış bir mesaj almış olacak" ifadelerini kullandı.