Etiyopya'da terör baskını girişimi: 209'dan fazla Eş-Şebab üyesi öldürüldü
Etiyopya, 209'un üzerinde terör örgütü Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.
Etiyopya, Somali'den silahlı bir grup tarafından başarısız bir baskın girişimi gerçekleştirildiğini duyurdu.
Etiyopya Federal Hükümeti İletişim Hizmetleri, başarısız baskın girişimlerinin sonrasında kalan Eş-Şebab üyelerine yönelik federal kuvvetler ve Etiyopya'nın Somali bölgesi güvenlik güçleri tarafından düzenlenen koordineli güvenlik operasyonunun devam ettiğini söyledi.
Yapılan yazılı açıklamada devam eden koordineli güvenlik operasyonuyla, birkaç gün önce Etiyopya'nın Somali bölgesinin Afder kesimine sızmaya çalışan Eş-Şebab grubuna "büyük bir insan ve mal kaybı" yaşatıldığı ifade edilerek şu ana kadar 209'un üzerinde Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü belirtildi.
Etiyopya'nın Somali bölgesindeki yetkililer Cumartesi günü, militanların Etiyopya'nın güneydoğusundaki bölgeye saldırıları sırasında kullandıkları 13 aracın tahrip edildiğini açıklamıştı.
Militanlardan büyük miktarda erzak ve ateşli silah da ele geçirildi.
Video Haberler
- Biri çaldı diğeri çevreyi gözlemledi
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi
- Hollanda'nın konuştuğu Türk anne
- Korkutan görüntü: O kentin 3 aylık suyu kaldı
- İtalya'da transfer kavgası!
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'a videolu cevap
- Otomatik bariyer sorununa manuel çözüm
- Uzmanlardan tavuk döner uyarısı
- Cem Yılmaz'dan Boğaziçi'ne videolu çağrı
- Bursa’da kavşaktaki kazada faciadan dönüldü
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan imzaladı, yüzde 36 zam geldi
- 'Diploma' kararı ne anlama geliyor?
- 'HDP' ayrıntısı ve ikinci turun şifreleri...
- Volkan Gültekin'in cevabı olay oldu
- 'Basın özgürlüğü şu anda yok'
- Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
- Diyanet, fetvasını eleştirenleri böyle hedef aldı!
- Evlerine uzaktan bakabiliyorlar...
- Vize kalktı; akın akın geliyorlar
- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı!