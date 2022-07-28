Etiyopya'da terör baskını girişimi: 209'dan fazla Eş-Şebab üyesi öldürüldü

28 Temmuz 2022 Perşembe, 12:58

Etiyopya, Somali'den silahlı bir grup tarafından başarısız bir baskın girişimi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Etiyopya Federal Hükümeti İletişim Hizmetleri, başarısız baskın girişimlerinin sonrasında kalan Eş-Şebab üyelerine yönelik federal kuvvetler ve Etiyopya'nın Somali bölgesi güvenlik güçleri tarafından düzenlenen koordineli güvenlik operasyonunun devam ettiğini söyledi.

Yapılan yazılı açıklamada devam eden koordineli güvenlik operasyonuyla, birkaç gün önce Etiyopya'nın Somali bölgesinin Afder kesimine sızmaya çalışan Eş-Şebab grubuna "büyük bir insan ve mal kaybı" yaşatıldığı ifade edilerek şu ana kadar 209'un üzerinde Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Etiyopya'nın Somali bölgesindeki yetkililer Cumartesi günü, militanların Etiyopya'nın güneydoğusundaki bölgeye saldırıları sırasında kullandıkları 13 aracın tahrip edildiğini açıklamıştı.

Militanlardan büyük miktarda erzak ve ateşli silah da ele geçirildi.