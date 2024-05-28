'Evde Tek Başına' evi satışa çıktı! Fiyatı ne kadar?

Ünlü "Evde Tek Başına" filmine ev sahipliği yapan Winnetka, Illinois'teki ev 5.25 milyon dolara satışa çıktı. Ünlü merdiveni ve diğer ikonik özellikleriyle dikkat çeken bu ev, sinema hayranlarının ilgisini çekiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 16:54
'Evde Tek Başına' evi satışa çıktı! Fiyatı ne kadar?
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Illinois, Winnetka'da bulunan "Evde Tek Başına" filmine ev sahipliği yapan ev, 5.25 milyon dolara (168.959.700,00 TL) satışa çıktı. Ünlü merdivenden kayan Macauley Culkin’in sahnesiyle hatırlanan ev, artık yeni sahiplerini bekliyor.

671 Lincoln Avenue, Winnetka, Illinois adresindeki beş yatak odalı, altı banyolu malikane, Chris Columbus’un yönettiği 1990 yapımı filmin ana mekanını oluşturuyor. Filmde 10 yaşındaki Kevin (Macaulay Culkin), tatil döneminde ailesi tarafından yanlışlıkla evde unutulunca hırsızların saldırılarını püskürtüyor.

"DÜNYANIN EN ÜNLÜ EVLERİNDEN BİRİ"

Ev, 2012 yılında da satışa çıkarılmış, üç yıl önce ise Airbnb, film hayranları için bir gecelik konaklama imkanı sunmuştu. Filmin dış sahneleri bu evde çekilirken, iç mekan sahnelerinin çoğu ses sahnesinde tekrar edilmişti.

Çekimlerden bu yana, evin yaşam alanı iki katına çıkmış, sahipleri geniş bir konservatuar ve son teknoloji bir basketbol sahası eklenmiş. İlan, bu mülkü “dünyanın en ünlü evlerinden biri” olarak tanımlıyor ve Culkin’in kızakla kaydığı “unutulmaz merdiveni” vurguluyor.

Geçen yıl, "Cadılar Bayramı" filminden tanınan ev 1.8 milyon dolara satışa çıkarken, "Aşk Engel Tanımaz" filminin üst kattaki dairesi 2022’de 2.375 milyon pounda alıcı beklemişti.


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