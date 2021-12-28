Financial Times: Türk Lirası gençleri beyin göçüne zorluyor

28 Aralık 2021 Salı, 10:40

Küresel şirketlerin ve çalışanların pandemiye uyum sağladıkça Türk gençlerinin uzaktan çalışma sistemiyle birlikte yurt dışındaki fırsatları değerlendirdiğini belirten FT, bu durumun Türk firmaları için sorunlara yol açtığını sayfalarına taşıdı.

Koronavirüs salgını ile birlikte Türkiye’deki teknoloji sektörünün uzaktan çalışma sistemine uyum sağladığını belirten FT, ekonomik sıkıntılarla birleşen sanal beyin göçünün arttığına değindi.



“TÜRK FİRMASINDA ÇALIŞMAK HAYAL”



ABD’li bir firmada çalışan Batıkan Erdoğan, FT’ye verdiği demeçte, “Berlin’de yaşayıp Euro harcamaktansa dolar kazanıp Türk Lirası harcamak bana daha çekici geliyor” dedi.



FT’ye görüş bildiren Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, iş dünyasının bu durumdan oldukça mutsuz olduğunu söyleyerek, “Ülkedeki işsiz gençler için iyi ama nitelikli gençlere ihtiyaç duyan ve maaşlarını ödeyemeyen reel sektör için çok kötü” diye konuştu.



Maaşını döviz olarak almasına rağmen Türkiye’deki enflasyon sebebiyle satın alma gücünün aynı seviyede kaldığını belirten Batıkan Erdoğan, bir Türk firmasında çalışmayı artık hayal bile edemediğinden bahsetti.



ABD’deki Silikon Vadisi’nde bulunan işe alım platformu HackerRank’ten bir yetkili, pandeminin mühendislik ekiplerinin oluşturulma şeklini tamamen değiştirdiğini belirterek, “Şirketler 25 kilometrelik yarıçaptan daha ötesindeki yetenekleri elde etmenin ne demek olduğunu anladı ve bundan geri adım atmayacak” ifadelerini kullandı.



Financial Times, bu durumun neden kaynaklandığını analiz ederken, “Türkiye’deki muhalefet partileri, son on yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha otoriter hale gelmesi sebebiyle bir beyin göçünün yaşandığını söylüyor” ifadelerini kullandı.



“TÜRK FİRMALARI ACI ÇEKİYOR”



Analizde yer alan MAK araştırma şirketinin 18-29 yaş arasındaki gençler arasında yaptığı ankette, katılanların yüzde 64’ünün Türkiye’den kalıcı olarak ayrılarak yurt dışında yaşamak istedikleri kaydedildi.



FT’ye konuşan Türkiye Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamali, uluslararası bir şirketin Doğu Avrupalı bir genci işe almak için ayda 5 bin ya da 6 bin Euro ödeyeceğini fakat Türk yazılım mühendisi için bu rakamın 2 bin 500 Euro olabileceğini söyleyerek aradaki farkı vurguladı.



Bu durumun mali açıdan uluslararası şirketler için oldukça uygun olduğunu dile getiren Kamali, “Günün sonunda yazılım geliştiricileri kazanıyor, bu yüzden gurur duyuyorum. Ancak Türk firmaları acı çekiyor” ifadelerini kullandı.