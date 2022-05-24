Finlandiya duyurdu: Türkiye'ye heyet gönderiyoruz

24 Mayıs 2022 Salı, 14:05

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusuna dair açıklamalarda bulundu.

Pekka Haavisto, Finlandiya ve İsveç'ten yarın Türkiye'ye bir diplomatik heyetin gönderileceğini belirterek, Türkiye ile yaşanan anlaşmazlığın müzakere edileceğini söyledi.

Haavisto, Ankara'ya gidecek olan heyetlerin oluşumu hakkında şu anda net bilgi mevcut olmadığını, müzakere sürecinin çeşitli seviyelerde sürdürüleceğini dile getirdi.

'TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ ELE ALACAĞIZ'

Pekka Haavisto, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının müzakerelerde tartışılacağını söyledi.

Haavisto, “Türkiye'nin güvenlik endişelerini ele alacağız. Türkiye'nin bazı talepleri doğrudan Finlandiya ve İsveç'le değil, diğer NATO ülkeleriyle de bağlantılı” dedi.

'MÜZAKERELER DIŞİŞLERİ SEVİYESİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞECEK'

Öte yandan İsveç Radyosu'nun edindiği bilgilere göre, Ankara'ya gönderilecek olan heyetin Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü ile görüşeceği öne sürüldü.

Müzakerelerin İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki ilişkilerde ilerleme sağlanması amacıyla yapılacağı belirtilirken, müzakerelerin Dışişleri Bakanlığı seviyesinin altındaki diplomatik düzeyde yapılacağı iddia edildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin, İsveç ve Finlandiya heyetlerinin yarın Ankara'da yapacağı diplomatik temaslara ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı ifade ediliyor.