Finlandiya Savunma Komitesi duyurdu: NATO üyeliği en iyi çözüm

10 Mayıs 2022 Salı, 14:52

Finlandiya'da parlamentoya bağlı Savunma Komitesi, ulusal güvenlik politikası kapsamında NATO üyeliğine ilişkin beklenen kararı sonuçlandırdı.

Savunma Komitesi, NATO üyeliğinin Finlandiya'nın güvenliği için en iyi çözüm olacağını açıkladı.

İltalehti'nin aktardığı Komite'nin raporuna göre, NATO üyeliği, Rus askeri etkisine maruz kalmanın önündeki engeli önemli ölçüde artıracaktır. Helsinki'nin NATO'ya katılması durumunda, ittifakın önemli askeri yetenekleriyle ilgili bir kriz durumunda Finlandiya'nın kendi ulusal savunma yeteneklerinin güçlendirilmesini garanti edecek ve Finlandiya'nın askeri arz güvenliğini önemli ölçüde iyileştirecektir. Ayrıca, bölgede gergin bir durumda, NATO kuvvetleri Finlandiya'ya önleyici amaçlarla da çağrılabilir.

Komite ayrıca, NATO nükleer silah koruması altına girmenin Finlandiya için önemli olduğunu ve Finlandiya'ya herhangi bir askeri tehditin yaratılmasında önleyici bir unsur olduğunu düşünüyor.

Savunma Komitesi Başkanı Petteri Orpo, “Hükümet, NATO üyeliği konusunda herhangi bir tavır alınmamış olsaydı, komitenin çalışmaları kesintiye uğrayacaktı” dedi.

Savunma Komitesi Üyesi Joonas Könta, önemli olan Finlandiya'nın güvenliği olduğunu belirterek, “Ulusal savunmamız, zorunlu askerlik sistemine ve büyük, eğitimli bir rezervine güvenmeye devam edecektir. Savunma finansmanı, GSYİH'nın %2'sinden fazlasında tutulmaya devam edilmelidir. Savunma Komitesi'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine bakışı açıktır. Finlandiya ilk etapta NATO üyeliğine başvurmalıdır” diye konuştu.

NATO ÜYELİĞİ DIŞINDA DİĞER SEÇENEKLER YETERLİ DEĞİL

Savunma Komitesi'nin raporuna göre, Finlandiya ordusunun performansı iyi olması ve savunması on yıllardır bilinçli olarak geliştirilmiş olmasına rağmen, Finlandiya küçük bir ülke olarak barışın korunmasını garanti edecek bir caydırıcılık oluşturamaz.

Rapora göre, Finlandiya kapsamlı ikili ve çok taraflı savunma işbirliğine girebilir, ancak bu işbirliği biçimlerinin hiçbiri güvenlik garantisi içermez. Savunma planlaması açısından Finlandiya'nın bir kriz durumunda ortaklarından ne tür bir yardım alacağı da belirsizdir. Güvenlik garantilerinin olmaması da AB'nin yardım maddesinde önemli bir konudur.

Savunma Komitesi, AB'nin yardım maddesinin kendi içinde önemli olduğuna ve kriz durumunda saldırıya uğrayan AB ülkesinin destekleneceğine inandığını söyledi.