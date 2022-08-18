Fransa'da fırtına havalimanını birbirine kattı

18 Ağustos 2022 Perşembe, 16:37

Güney-Fransa Meteoroloji İdaresi'nin Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, uçakların bulunduğu pistte saatte 131 kilometre hızla esen rüzgar, büyük konteyner benzeri metal cisimleri savuruyor.

Kuvvetli fırtınayla simsiyah bulutlar havayı kaplarken, bir kişi aprondan içeriye kaçmaya çalışıyor.

Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle zor anların yaşandığı havalimanında, uçuşlara bir süreliğine ara verildi.

İÇİŞLERİ BAKANI BÖLGEYE GİDECEK

France 3'teki habere göre, kuvvetli fırtına, yakındaki ağaçları devirerek havaalanındaki piste savurdu.

Kötü hava şartları nedeniyle deniz ulaşımında da ciddi aksamalar yaşandı.

İçişleri Bakanı Geral Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Korsika Adası'nda rüzgarın saatteki hızının 200 kilometreye çıktığını belirterek, bölgeye geçeceğini aktardı.

Bu sabah fırtına ve sel için "turuncu" alarm verilen Ada'da, hızı saatte 224 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarın devirdiği ağaçlar nedeniyle 3 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

Akdeniz Deniz Valiliği, Ada'nın batı sahillerinde karaya vuran ya da alabora olan teknelere yönelik 60'tan fazla kurtarma operasyonu yaptıklarını duyurmuştu.

Fransa Meteoroloji İdaresi, Ada'da 45 bin eve elektrik verilemediğini açıklamıştı.



