Fransız Polinezyası karıştı: 4 polis gözaltına alındı

Yayınlanma: 30.09.2024 - 14:22

Güncelleme: 30.09.2024 - 14:22

Kolonideki Fransız Yüksek Komiserliği, geçen hafta adanın başkenti Papeete'de polislerin engelli kişiye şiddet uygulamasıyla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Yüksek Komiserlikten yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan 4 polisin, "iç soruşturma neticelenene kadar derhal açığa alınmalarına" karar verildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, polislerin suçlu bulunması halinde ağır cezalara çarptırılacaklarını ifade etti.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, X hesabından polisin tekerlekli sandalyedeki kişiye şiddet uyguladığı anlara ilişkin videoyu paylaştı.

Portes, paylaşımında polisin "tekrar tekrar" şiddet uyguladığını belirtti.

Papeete'de 4 polisin engelli kişiyi tekerlekli sandalyesinden düşürdüğü ve darbettiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılmış, Fransız siyasiler ve çok sayıda internet kullanıcısı polis şiddetine tepki göstermişti.

Fransa'nın Güney Pasifik'teki kolonisi Fransız Polinezyası, 300 bin nüfusa sahip ve ana karaya yaklaşık 16 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor.