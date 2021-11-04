FT: Enflasyon tartışması Erdoğan'ın kaderini belirleyebilir

04 Kasım 2021 Perşembe, 10:32

Tüketici fiyatları enflasyonu ekim ayında tütün-alkollü içecek zamları ve giyim fiyatları öncülüğünde aylık yüzde 2.39, yıllık yüzde 19.89 arttı. Artış ekonomistlerin beklentilerinin altında gerçekleşmiş olsa da yıllık enflasyon yüzde 20’ye yaklaşarak Ocak 2019’dan beri zirveye çıktı.

Öte yandan ekim ayı verileri ile birlikte 2022 için uygulanacak yeniden değerleme oranları da belli oldu. Hükümet aksi yönde bir karar almaz ise 2022’de birçok harç vergi ve ceza yüzde 36.2 oranında artırılacak. İlgili oran kamunun belirlediği birçok ürün ve hizmet fiyatını üzerinde belirleyici.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarında belirleyicilerden biri olarak daha yakından izleyeceğini açıkladığı çekirdek göstergeler ekim ayında düşüş gösterdi. Ekimde yıllık olarak özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden ‘B’ yüzde 18.63’ten yüzde 18.5’e, ‘C’ endeksi ise yüzde 16.98’den yüzde 16.82’ye geriledi.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı resmi enflasyon değerlerine ilişkin bir yazı yayınladı. Yazıda gerçekleşen enflasyon tartışmalarının Erdoğan'ın kaderini belirleyeceği ifade edildi.

Yazıda en yoksul yurttaşların artan ekonomik sıkıntılarına dikkat çekildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, enflasyonu yükselttiği takdirde sermaye kaçışını tetiklediğini ve para birimini zayıflattığına dair çok büyük kanıtlar olduğu vurgulandı.

Richard Cragg tarafından hazırlanan, "Mektup: Enflasyon Erdoğan'ın kaderini belirleyecek" başlıklı yazıda, Merkez Bankası yöneticilerinin enflasyonun “tedavisi” olarak oranları düşürmek için çaba harcadıkları belirtildi. "Erdoğan Türkiye'de enflasyon anlatısını kontrol etmekte zorlanıyor" isimli raporun referans verildiği mektupta, TÜFE'nin de giderek gerçeklikten koptuğunun altı çizildi.

Devlet kurumuna kıyaslaçok daha fazla fiyat verisi analiz eden Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre, Eylül ayındaki “gerçek” aylık enflasyon resmi yüzde 0,97 değil, yüzde 3,61 idi. Cragg bu durum ile birlikte enflasyonun resmi olarak açıklanan yüzde 20'den ziyade, yüzde 30'larda olduğunu kaydetti.