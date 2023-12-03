Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlar'a saldırı

Yayınlanma: 03.12.2023 - 17:10

Güncelleme: 03.12.2023 - 17:10

Gazze'de Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin bozulmasıyla Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi yeniden çalışmalara başladı. Başlar başlamaz konvoyları hedef alındı. Son saldırıda araçları yanan Sınır Tanımayan Doktorlar, saldırıların İsrail tarafından yapıldığını tespit etti.

"MİSAFİRHANEMİZİ İSRAİL TANKLARI TAHRİP ETTİ"

Doctors Without Borders convoys attacked in #Gaza all elements point to the responsibility of the Israeli army.



We call for an independent investigation to establish the facts and the responsibilities.https://t.co/2QAYUUetne pic.twitter.com/gvyTXbBrep — Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (@MSF_canada) December 2, 2023

Aslında Sınır Tanımayan Doktorlar'ın konvoyları savaş başından bu yana defalarca kez hedef alındı. Önce 18 Kasım'da çok sayıda Sınır Tanımayan Doktorlar çalışanı ve aile üyesinin bulunduğu konvoy saldırıya uğradı. Ardından 20 Kasım'da misafirhane de vuruldu.

Ekip yaptığı açıklamada, "2 çalışanımız, Doktor Mahmut Abu Nurcalla ve Doktor Ahmet el Sahal, Kuzey Gazze'de bir saldırıda öldürülmüştür. Gazze'nin son kalan hastanelerinde çalışarak zorluklar içinde hasta bakan doktorlarımızdı. Doktorlarımızın hastane yataklarında öldüğünü görüyoruz. Bunun için ne ahlaki ne de askeri bir meşrutiyet vardır" dedi.