Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlar'a saldırı

Gazze'de Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin bozulmasıyla Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi yeniden çalışmalara başladı. Başlar başlamaz konvoyları hedef alındı. Son saldırıda araçları yanan Sınır Tanımayan Doktorlar, saldırıların İsrail tarafından yapıldığını tespit etti.

Doctors Without Borders convoys attacked in #Gaza all elements point to the responsibility of the Israeli army.



We call for an independent investigation to establish the facts and the responsibilities.https://t.co/2QAYUUetne pic.twitter.com/gvyTXbBrep