Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlar'a saldırı

Gazze'de Sınır Tanımayan Doktorlar ekibinin ailelerinin taşındığı konvoya saldırı düzenlendi. Art arda gerçekleşen saldırılarda 5 kişi öldü. Ekip, bu saldırıların tamamını İsrail'in düzenlediğini ortaya çıkardıklarını açıkladı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 03.12.2023 - 17:10
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Gazze'de Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin bozulmasıyla Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi yeniden çalışmalara başladı. Başlar başlamaz konvoyları hedef alındı. Son saldırıda araçları yanan Sınır Tanımayan Doktorlar, saldırıların İsrail tarafından yapıldığını tespit etti.

"MİSAFİRHANEMİZİ İSRAİL TANKLARI TAHRİP ETTİ"

Aslında Sınır Tanımayan Doktorlar'ın konvoyları savaş başından bu yana defalarca kez hedef alındı. Önce 18 Kasım'da çok sayıda Sınır Tanımayan Doktorlar çalışanı ve aile üyesinin bulunduğu konvoy saldırıya uğradı. Ardından 20 Kasım'da misafirhane de vuruldu.

Ekip yaptığı açıklamada, "2 çalışanımız, Doktor Mahmut Abu Nurcalla ve Doktor Ahmet el Sahal, Kuzey Gazze'de bir saldırıda öldürülmüştür. Gazze'nin son kalan hastanelerinde çalışarak zorluklar içinde hasta bakan doktorlarımızdı. Doktorlarımızın hastane yataklarında öldüğünü görüyoruz. Bunun için ne ahlaki ne de askeri bir meşrutiyet vardır" dedi.


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