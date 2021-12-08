Göktaşı Karadeniz'e düştü: Soçi’den görüldü
Rusya’nın Karadeniz kıyılarına düşen bir göktaşı, Soçi kentinden görüldü.
Karadeniz’in, Rusya kıyılarına geçen gün akşam saatlerinde bir göktaşı düştü. Büyük bir ışık topuyla denize inen göktaşı etrafı aydınlatırken, Rusya’nın Soçi kentine bağlı Lazarevsky ilçesinde yaşayanlar olaya tanıklık etti.
Büyük bir hızla ilerleyen göktaşı, Karadeniz sularına yaklaştığı anda ise büyük bir patlamayla ortadan kayboldu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Rus gündeminde büyük ilgi toplayan görüntüler sosyal medyada da defalarca kez paylaşıldı.
Rus uzmanlar, göktaşının denize düşmesini facianın eşiğinden dönüldü şeklinde yorumladı.
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