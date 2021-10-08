Gökyüzünden kuş yağdı: Türkiye'ye hastalık taşınabilir!

08 Ekim 2021 Cuma, 10:36

Rusya'da yaşanan olayın ardından Karadeniz'in iç kısmındaki Azak Denizi'nin batısında yer alan Sıvaş Gölü ve Arabat Oku sahilleri yaklaşık sekiz bin ölü kuşla kaplandı.

Sahilleri kaplayan kuşlar arasında karagerdanlı dalgıç kuşu, deniz güvercinleri ve martıların olduğu bildirildi. Konuya ilişkin bir yorumda bulunan bir Rus ekolojist, kuşların hastalanıp öldüğüne dikkat çekerken, ülkede yakın bir zamanda 300'e yakın kuzgunun da öldüğü belirtildi.

BU kuş ölümlerinin ardından Türkiye'ye ve Karadeniz'e komşu olan ülkelerin, Rusya'daki bu hadiseden nasıl etkileneceği merak ediliyor.

"ÖLÜMLER VİRÜS KAYNAKLI OLABİLİR"

Milliyet.com.tr'den Can Şişman ve Senim Tanay Karakuş'un haberine göre, Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi Müdürü Emrah Çelik, bir ekosistemde ya da doğal çevrede yaşanan bozulmalara ya da çevresel faktörlere en hızlı tepki veren canlı grubunun kuşlar olduğunu belirtiyor. Bu durumun virüs kaynaklı olabileceği düşüncesi göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Emrah Çelik'e göre bu tarz vakaların ortaya konulabilmesi için farklı disiplinlerdeki araştırmacıların konu ile alakalı boylamsal çalışma yapması önemli bir gereklilik.

"KUŞ GRİBİ OLABİLİR"

Sosyal medyada Rusya'daki gizemli kuş ölümlerine dair bir 'kuş gribi' salgını iddiası ortaya atıldı. Çelik, bir kuş gribi endişesini ortaya atmanın erken bir karar olduğu görüşünde.

Öte yandan Çelik, Türkiye'nin önemli kuş göçü rotaları üzerinde yer aldığını belirterek komşu ülkelerde yaşanan bu tarz durumların Türkiye'yi etkileme olasılığının olduğunu belirtiyor. Çelik, "Özellikle göçmen kuşlar bilindiği üzere potansiyel hastalık ya da parazit taşıyıcı olabiliyor. Bu tarz vakalar ülkemizde görülürse derhal konu ile alakalı bilim insanlarının çalışması yapması elzem" diyor.

"GİZEMLİ BİR TEHDİT OLDUĞUNU SANMIYORUM"

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Koç ve Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu ise "Gizemli, yeni bir küresel tehdit olduğunu sanmıyorum" diyor. Prof. Dr. Şekercioğlu, kuşların ölüm sebeplerini kasti veya kazara zehirlenme, hastalık, bina veya yüksek gerilim hatlarına çarpma, fırtına ve havai fişekler olabileceğini belirtti.

HASTALIK TÜRKİYE'YE TAŞINABİLİR

Yaşanan kuş ölümlerinin zehirlenme ya da fırtına gibi yerel sebeplerden ötürü gerçekleşmesinin Türkiye'yi etkilemeyeceğini belirten Şekercioğlu, "Ancak kuş ölümleri bir hastalık dolayısıyla yaşanıyorsa kuşların bu hastalığı Türkiye'ye taşıma durumu olabilir" diyor. Türkiye'de uzun vadeli kuş araştırma istasyonlarının yapılmasının önemine dikkat çeken Şekercioğlu, "Bu tip toplu kuş ölümleri ve diğer sorunlar yaşadığında cevapları aramak için genellikle çok geç oluyor. Düzenli olarak uzun vadeli veri toplanması ve analiz edilmesi lazım" şeklinde konuşuyor.

SOKAK KEDİLERİ İÇİN TEHDİT OLUŞTURABİLİR

Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu da hava kirliliğinin kuşlar için önemli bir tehdit olduğunu belirtiyor. Ancak Şekercioğlu, en önemli tehditin nehir, sulak alan, ova, bozkır, makilik ve orman gibi doğal alanların insanlar tarafından yok edilmesi olduğunun altını çiziyor.

İstilacı türlerin de kuşların yaşamını etkilediğini belirten Şekercioğlu, "Ülkemizde bu açıdan kuşlara en zararlı tür milyonlarca başıboş sokak kedisi. Tok bile olsalar içgüdüsel olarak avlandıkları için her yıl on milyonlarca kuşu öldürüyorlar" diyor.