Görüşmelere 'teknik' engel

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 04:00

Cumhuriyet’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre Rusya’nın başkenti Moskova’da dün yapılması beklenen Türkiye-Suriye-Rusya-İran’ın dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki toplantı ertelendi.

Kaynaklar, “teknik nedenlerden” dolayı görüşmelerin ertelendiğini kaydetti. Söz konusu toplantıların, ileriki tarihte yapılması beklenen dışişleri bakanları düzeyindeki görüşmeye yönelik bir zemin yoklaması olması planlanıyordu.

11 yıl aranın ardından AnkaraŞam arasındaki ilk doğrudan temas kapsamında Türk, Suriyeli ve Rus savunma bakanları ile istihbarat şefleri, Aralık 2022’de Moskova’da üçlü görüşmeler düzenlemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önce görüşmenin yol haritasını, “önce savunma bakanları, ardından dışişleri bakanları ve en son da liderler bir araya gelir” diyerek çizmişti.

