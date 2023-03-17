Görüşmelere 'teknik' engel

Türk diplomasisinin son dönemlerdeki en önemli gündem maddelerinden biri olan, Rusya arabuluculuğunda Suriye ile normalleşme konusunda ufukta “ilerleme” görünmüyor.

Mert Cengiz
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00
Görüşmelere 'teknik' engel
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Cumhuriyet’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre Rusya’nın başkenti Moskova’da dün yapılması beklenen Türkiye-Suriye-Rusya-İran’ın dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki toplantı ertelendi.

Kaynaklar, “teknik nedenlerden” dolayı görüşmelerin ertelendiğini kaydetti. Söz konusu toplantıların, ileriki tarihte yapılması beklenen dışişleri bakanları düzeyindeki görüşmeye yönelik bir zemin yoklaması olması planlanıyordu.

11 yıl aranın ardından AnkaraŞam arasındaki ilk doğrudan temas kapsamında Türk, Suriyeli ve Rus savunma bakanları ile istihbarat şefleri, Aralık 2022’de Moskova’da üçlü görüşmeler düzenlemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, daha önce görüşmenin yol haritasını, “önce savunma bakanları, ardından dışişleri bakanları ve en son da liderler bir araya gelir” diyerek çizmişti.


Rusya suriye Türk türkiye İran

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