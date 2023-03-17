Görüşmelere 'teknik' engel
Türk diplomasisinin son dönemlerdeki en önemli gündem maddelerinden biri olan, Rusya arabuluculuğunda Suriye ile normalleşme konusunda ufukta “ilerleme” görünmüyor.
Cumhuriyet’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre Rusya’nın başkenti Moskova’da dün yapılması beklenen Türkiye-Suriye-Rusya-İran’ın dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki toplantı ertelendi.
Kaynaklar, “teknik nedenlerden” dolayı görüşmelerin ertelendiğini kaydetti. Söz konusu toplantıların, ileriki tarihte yapılması beklenen dışişleri bakanları düzeyindeki görüşmeye yönelik bir zemin yoklaması olması planlanıyordu.
11 yıl aranın ardından AnkaraŞam arasındaki ilk doğrudan temas
kapsamında Türk, Suriyeli ve Rus
savunma bakanları ile istihbarat
şefleri, Aralık 2022’de Moskova’da
üçlü görüşmeler düzenlemişti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,
daha önce görüşmenin yol
haritasını, “önce savunma
bakanları, ardından dışişleri
bakanları ve en son da liderler bir
araya gelir” diyerek çizmişti.
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