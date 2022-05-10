Güney Kore: Pyongyang'ın tehditlerine rağmen diyalog sürecek

10 Mayıs 2022 Salı, 10:03

Güney Kore'de Mart ayında Devlet Başkanlığı'na seçilen Yoon Suk-yeol, yemin ederek resmen görevine başladı. Ulusal Parlamento önündeki meydanda düzenlenen törende yemin eden Yoon, 2027'ye kadar sürecek görevini üstlendi.

Yoon Suk-yeol, yabancı delegasyonlar dahil 40 binden fazla kişinin katıldığı törende konuşarak, "Kuzey Kore ile diyalog ve piyasa ekonomisi" vurgusu yaptı.

Yoon, "Bana verdiğiniz güven ve sorumluluk karşısında alçakgönüllülükle ve ulusu yeniden inşa etme konusundaki ciddi vazifemin bilincinde olarak bugün karşınızdayım. Kuşağımızın çağrısı, liberal demokrasiyi benimseyen ve gelişen bir piyasa ekonomisi sağlayan bir ulus inşa etmek" dedi.

'TEHDİTLERE RAĞMEN DİYALOG SÜRECEK'

Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'nin neden olduğu "tehditlerin" barışçıl yöntem ve diyalog yoluyla çözülmesi için çabalayacağını belirterek, "tehdide rağmen diyaloğu sürdüreceklerini" kaydetti.

Yoon, "Kuzey Kore'nin nükleer silah programları sadece bize değil Kuzeydoğu Asya'nın güvenliğine de tehdit" diyerek, buna rağmen "diyalog kapısının bu tehdidi barışçıl yolla çözebilmek için açık kalacağını" söyledi.

Yoon, "Eğer Kuzey, hakikaten tam nükleersizleşme sürecine girerse, ekonomisini büyük ölçüde güçlendirecek 'cüretkar plan' sunma konusunda uluslararası toplumla çalışmaya hazırız" diye konuştu.

5 yıl sürecek Yoon yönetiminde, Başbakan olarak Han Duck Soo görev alacak.