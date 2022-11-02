Güney ve Kuzey Kore arasında füze krizi

02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:08

Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzelerden biri Güney Kore kıyı şeridinin 60 kilometre açığına düşerken Güney Kore ilk kez bu kadar yakınına fırlatılan bu füzeyi sınır ihlali olarak tanımladı.

Fırlatılan bu füzenin ardından Güney Kore'de hava savunma sirenleri devreye girdi ve bu durumu protesto amaçlı füze fırlatıldı.

Füze iki ülke arasındaki tartışmalı deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın (NLL) güneyine düşerken Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol bu eylemi "fiili bir sınır ihlali" olarak tanımladı.