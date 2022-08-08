Guterres'ten 'Zaporijya' uyarısı: Herhangi bir saldırı intihar olur

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:55

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın ilk atom bombası saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için felaketin 77. yıldönümünde geldiği Japonya’nın Hiroşima kentinde Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Antonio Guterres, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’ne hafta sonu gerçekleştirilen saldırılara değinerek, "Nükleer santrale herhangi bir saldırı intihar olur. Umarım saldırılar biter ve aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) santrale erişebilir" açıklamasında bulundu.

Guterres, saldırılarla ilgili herhangi bir tarafı suçlamadan konuşarak, "UAEA’nın santraldeki durumu stabil hale getirmek için sürdürdüğü çalışmaları destekliyoruz" dedi.

Guterres ayrıca, yeni bir silahlanma yarışının hız kazandığı konusunda uyarırken, "Nükleer silahlara sahip devletlerin nükleer savaş ihtimalini kabul etmesi kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kiev ve Moskova, savaşın başladığı ilk günlerde Rusya’nın kontrolüne geçen Zaporijya’daki saldırılarda birbirini suçlamayı sürdürüyor.