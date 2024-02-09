Hacker grubu, belgeleri yayınladı: İki ülke arasındaki İHA ticareti ortaya çıktı

Yayınlanma: 09.02.2024 - 14:04

Güncelleme: 09.02.2024 - 14:05

Prana Network adlı bir hacker grubu, Sahara Thunder olarak bilinen ve İran'ın Rusya'ya silah satışını kolaylaştıran Devrim Muhafızları için paravan görevi gören bir şirketten yaklaşık 10 gigabayt veri sızdırdığını öne sürdü.

İran tarafından tedarik edilen Shahed kamikaze insansız hava araçları, Rusya'nın 2022'deki işgalinden bu yana ön plana çıkıyor. İHA'nın tasarımcısı ve üreticisinin, aynı şekilde Devrim Muhafızları şemsiyesi altında faaliyet gösteren bir İran firması olan Shahed Havacılık Endüstrileri Araştırma Merkezi olduğuna inanılıyor. Shahed-131/136 İHA varyantlarının yaklaşık 805 ila 1148 km menzile sahip olduğuna inanılıyor.

Geçtiğimiz Cuma günü İngiliz Guardian gazetesinde yayınlanan ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden bir analiste atıfta bulunan bir makaleye göre insansız hava araçlarının maliyeti 20 bin dolar ya da daha fazla.

The Prana Network breached email servers of #SaharaThunder

Documents prove the mullah regime and russian oligarchs are working together.

find all the data https://t.co/aqkVw1B2gZ



Anonymous will not allow these scum to continue there dirty work#opiran #oprussia #IRGCterrorists pic.twitter.com/zepYfbn1QA — Crescent_of_Anon (@CrescentOfAnon) February 5, 2024

Ancak, Guardian'ın haberinden iki gün sonra Prana grubu tarafından ele geçirilen ve yayınlanan Sahara Thunder'ın iç belgelerine göre, bu tahmin oldukça düşük. Belgeler tek bir Shahed'in üretiminin 375 bin dolara mal olduğunu gösteriyor. Hackerler ayrıca, Rusya ve İran'ın toplu sipariş için birim başına daha düşük bir fiyat pazarlığı yaptığını da ortaya çıkardı.

Belgelerde aktarılan bir anlaşma, 6 bin adetlik bir alım için İHA başına 193 bin dolarlık bir fiyat öngörüyordu. Daha küçük bir sipariş olan 2 bin adetlik alım için ise İHA başına 290 bin dolarlık bir etiket fiyatı belirlenmiştir. İki ülkenin daha büyük bir alım için anlaştığı ve lisans ücretlerinin de eklenmesiyle İran hükümetinin satıştan 1.8 milyar dolar kazanacağı ileri sürüldü.

Ocak ayında Rusya, Shahed'in "Hawk" adı verilen ve tamamen hazır ticari bileşenlerden üretilecek daha ucuz bir versiyonunu geliştirmeye başladığını duyurdu.

TASS'ta yer alan bir makaleye göre Hawk yaklaşık 350 km menzile sahip olacak ve 16 kg faydalı yük ile yüksek patlayıcılı savaş başlıkları taşıyabilecek. Uçuş testlerinin ve Hawk'ın geliştirilmesinin 2024 yılının ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği bildiriliyor.