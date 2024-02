Hacker grubu, belgeleri yayınladı: İki ülke arasındaki İHA ticareti ortaya çıktı

Prana Network adlı bir hacker grubu, Sahara Thunder olarak bilinen ve İran'ın Rusya'ya silah satışını kolaylaştıran Devrim Muhafızları için paravan görevi gören bir şirketten yaklaşık 10 gigabayt veri sızdırdığını öne sürdü.

İran tarafından tedarik edilen Shahed kamikaze insansız hava araçları, Rusya'nın 2022'deki işgalinden bu yana ön plana çıkıyor. İHA'nın tasarımcısı ve üreticisinin, aynı şekilde Devrim Muhafızları şemsiyesi altında faaliyet gösteren bir İran firması olan Shahed Havacılık Endüstrileri Araştırma Merkezi olduğuna inanılıyor. Shahed-131/136 İHA varyantlarının yaklaşık 805 ila 1148 km menzile sahip olduğuna inanılıyor.

Geçtiğimiz Cuma günü İngiliz Guardian gazetesinde yayınlanan ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden bir analiste atıfta bulunan bir makaleye göre insansız hava araçlarının maliyeti 20 bin dolar ya da daha fazla.

The Prana Network breached email servers of #SaharaThunder

Documents prove the mullah regime and russian oligarchs are working together.

find all the data



Anonymous will not allow these scum to continue there dirty work