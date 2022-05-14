Hamas'tan İsrail'e uyarı: Sonuçlarına katlanırsınız
Hamas, fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılarının açık bir çatışmaya yol açacağını bildirdi.
Son zamanlarda İsrailli fanatik Yahudi gruplar, Nekbe gününe denk gelen 15 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın yapılması çağrısında bulunmuştu.
Hamas, İsrailli fanatik Yahudi grupların, Mescid-i Aksa'ya baskın yapma çağrılarını "açık bir çatışmaya yol açabilecek tehlikeli tırmanış" olarak nitelendirdi.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Yarın Nekbe'nin (Büyük Felaket) yıl dönümünde Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları tehlikeli bir tırmanış olmasının yanı sıra halkımızın ve milletimizin duygularına yönelik bir provokasyondur" ifadesini kullandı.
'İSRAİL SONUÇLARINA KATLANIR'
Hazım Kasım, baskın çağrılarının açık bir çatışmaya yol açacağını ve tüm sonuçlarından İsrail'in sorumlu olacağını kaydetti.
Kasım, Mescid-i Aksa'ya tekrarlanan baskınların oldubittiyi dayatmakta başarı sağlayamayacak umutsuz girişimler olduğunu ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanlara ait olduğu yönündeki tarihi gerçekleri değiştirmeyeceğini aktardı.
Kasım ayrıca, Kudüs, Batı Şeria ve İsrail'deki Filistinlilere Tel Aviv'in işgal planlarını engellemek için Mescid-i Aksa'ya akın etmeleri çağrısında bulundu.
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