Hindistan'da eyalet Sağlık Bakanı Das öldürüldü

Hindistan'da polisin silahlı saldırısına uğrayan Odişa eyaleti Sağlık Bakanı Naba Kishore Das, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 10:24
Hindistan'da eyalet Sağlık Bakanı Das öldürüldü
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Hindistan'ın Odişa eyaleti Sağlık Bakanı Naba Kishore Das, Odişa'nın Jharsuguda bölgesine bağlı Brajrajnagar ilçesinde aracından inerken polisin silahlı saldırısına uğradı.

Yakın mesafeden sol göğsünden vurularak ağır yaralanan Das, bölge hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Odişa'nın başkenti Bhubaneswar'daki Apollo Hastanesine nakledildi.

Apollo Hastanesi yetkilileri, 60 yaşındaki Das'ın müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olayda, Das'ın vurulduğu yerde görevli bir başka polis de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru Gopal Das gözaltına alındı.

Ailesi, Gopal Das'ın ruh sağlığının bozuk olduğunu ve ilaç tedavisi gördüğünü öne sürdü.

Saldırının gerçekleştirilme nedeni henüz açıklanmadı. Diğer yandan Odişa'da üç gün yas ilan edildi.

Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu ve Başbakanı Narendra Modi'nin yanı sıra birçok siyasetçi Das ailesine başsağlığı diledi.


Hindistan silahlı saldırı

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