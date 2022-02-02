Hindistan'da kaçak kömür ocağının çökmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

02 Şubat 2022 Çarşamba, 11:16

Hindistan'ın doğusunda yer alan Carkhand bölgesindeki Dhanbad kentinde meydana gelen maden ocağı göçüğü emniyet yetkilisi Sanjeev Kumar tarafından açıklandı. Kumar, göçük esnasında kömür ocağında kaçak olarak çalışanlar olduğunu ifade etti.

İş makineleriyle yapılan arama kurtarma çalışmalarında, göçükten 4'ü kadın 5 kişinin cesedinin çıkarıldığını söyleyen Kumar, ocağın 15 yıl önce boşaltıldığını belirtti. Kumar, arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

"FARE DELİKLERİNDE" KAÇAK MADENCİLİK

Ülkede gelir elde etmek için kaçak madencilik yapan kişiler bu şekilde kazalara sıklıkla maruz kalıyor. Özellikle doğu ve kuzeydoğudaki Hindistan halkı , kapatılan kömür ocaklarında "fare deliği" adı verilen tünel benzeri yapılar kazarak madencilik yapmayı sürdürüyor.

Çalışanlar, vagonlara yükledikleri kömürü kurulan sistemle yeryüzüne çıkarıyor. Bu dar yapılardaki çalışma alanları için erkeklere oranla daha çok kadınlar ve çocuklar tercih ediliyor.

Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde kapatılan bir kömür ocağının 2021'de çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti. Dhanbad yakınlarındaki Dhori kömür madeninde ise 28 Mayıs 1965'te meydana gelen grizu patlaması ve ardından çıkan yangın sonucunda 375 madenci hayatını kaybetmişti.