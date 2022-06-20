Hindistan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi
Hindistan'daki sellerde hayatını yitirenlerin sayısı 71'e yükseldi. Yetkililer, 4 milyondan fazla kişinin de selden etkilendiğini aktardı.
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletindeki şiddetli seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı.
Yetkililer, Asya'nın en büyük nehirlerinden biri olan Brahmaputra Nehri'nin taşmasına neden olan ve haftalardır süren şiddetli yağışlarda 9 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ölü sayısının 6 Nisan'dan bu yana 71'e yükseldiğini belirtti.
Assam Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi, selin son 24 saatte eyaletteki 33 bölgeye ulaştığını, 4 milyondan fazla kişinin sellerden etkilendiğini bildirdi.
Öte yandan yetkililer, 8 gündür sel ve toprak kaymasıyla karşı karşıya kalan Assam'da 8 kişinin kayıp olduğunu ve afetler nedeniyle toplam 186 bin 424 kişinin yardım kamplarına sığındığı belirtildi.
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