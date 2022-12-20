Hindistan'dan Çin çıkışı: Sınır bölgesine daha fazla asker gönderdik
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Çin'le gerilimin yaşandığı ihtilaflı sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırıldığını söyledi.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Çin'le yaşanan gerilime dair basına açıklamalarda bulundu.
Subrahmanyam Jaishankar, Arunachal Pradesh eyaletinde iki ülke arasında ihtilaflı sınır bölgesindeki askeri varlığı en üst seviyeye çıkardıklarını vurgulayarak, "Bugün, Hindistan ordusu, Çin sınırında daha önce asker konuşlandırılmayan bazı alanlara asker gönderdi" dedi.
Jaishankar, Çin'in sınır bölgesinde tek taraflı statüko değişikliğine gitmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti.
GERGİNLİK SÜRÜYOR
İki ülke arasında 9 Aralık'ta da belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nda çatışma yaşanmış, iki taraftan yararlananlar olmuş, olay medyaya 3 gün sonra sızmış ve yetkililerce doğrulanmıştı.
Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği hat, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.
Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.
Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.
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