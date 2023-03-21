Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: UCM'nin Putin kararı, sadece bir başlangıç

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararının "sadece bir başlangıç" olduğunu düşündüğünü kaydetti.

AA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 15:04
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic: UCM'nin Putin kararı, sadece bir başlangıç
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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Zagreb'de gazetecilere yaptığı açıklamada, UCM'nin kararının beklenen bir durum olduğuna işaret ederek, "Ukranya'da bir yıldan uzun süredir yaşanan 'vahşeti' göz önüne alacak olursak, böyle bir karar bekleniyordu. Ben bunun sadece bir başlangıç olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kararın titizlikte hazırlandığına inandığını belirten Plenkovic, bunun kendisini şaşırtmadığını kaydetti.

Plenkovic, "İşlenen diğer suçlarla ilgili yeterli delilin toplanmasının an meselesi" olduğuna inandığını dile getirdi.

UCM'NİN KARARI

UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 17 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

UCM kararın gerekçesinde, Putin ve Lvova-Belova'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılmasından sorumlu olduğunu belirtmişti.

Mahkemenin 2016'da Kırım'ın ilhakını "Ukrayna topraklarının ihlali" olarak niteleyen kararının ardından mahkemeden çekilen Rusya ise kararın hukuken geçersiz olduğunu bildirmişti.

Putin, kararın ardından halen savaşın hüküm sürdüğü Ukrayna'nın Mariupol kentinde giderek, mahkemenin kararını tanımadığı mesajını vermişti.


Hırvatistan Rusya-Ukrayna Savaşı Rusya

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