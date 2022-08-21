Husiler, Yemen güçleriyle çatıştı: 6 Husi öldü

21 Ağustos 2022 Pazar, 09:36

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleriyle çatışmalarda kendilerine bağlı 6 komutanın öldüğünü söyledi.

Husilerin kontrolündeki SABA ajansında yer alan açıklamada, hayatını kaybeden 6 komutanın cenazesinin bugün Sana'da toprağa verildiği belirtildi.

Söz konusu kişilerin, hükümet güçleriyle çatışmalarda yaşamını yitirdiği ifade edilirken, yer ve zamana ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'in çeşitli bölgelerinde ateşkese rağmen zaman zaman çatışma yaşanıyor. Yemen ordusu da dün yaptığı açıklamada, Husilerin saldırıları sonucu 5 günde 13 askerin öldüğünü, 27'sinin yaralandığını bildirmişti.