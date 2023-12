İfade vermeyi reddetti: Trump sessizliğini koruyacak mı?

Yayınlanma: 11.12.2023 - 11:25

Güncelleme: 11.12.2023 - 11:25

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın sivil dolandırıcılık davası New York'ta devam ediyor. Bugün hakim karşısına çıkması beklenen Trump, kararını değiştirdiğini açıkladı. Kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'da açıklama yapan Trump, "Zaten her şey için ifade vermiştim. Bunun işletmeleri New York'tan uzak tutmaktan başka hiçbir işe yaramayacak tam bir seçim müdahalesi, cadı avı olduğundan başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Pazartesi günü ifade vermeyeceğim" dedi.

Trump'ın avukatı Christopher Kise de yaptığı açıklamada, "Anayasaya aykırı bir şekilde davayla ilgili konuşma yasağı getiren, Trump'ın ve söz konusu karmaşık mali işlemlere dahil olan herkesin ifadesini görmezden geldiği görülen bir yargıca gerçekten söylenecek daha fazla bir şey yok" ifadesini kullandı.

New York Başsavcısı Letitia James Trump’ın kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Donald Trump kendisine karşı mali dolandırıcılık davamızda ifade vermişti. Trump tekrar ifade verse de vermese de, onun yıllarca dolandırıcılık yaptığını, kendisini ve ailesini haksız yere zenginleştirdiğini zaten kanıtladık. Gerçeklikten ne kadar uzaklaşmaya çalışsa da, kanıtlar yalan söylemez" şeklinde konuştu.

SAVCILIK 250 MİLYON DOLAR PARA CEZASI TALEP ETTİ

New York Başsavcısı Letitia James tarafından Eylül 2022'de yapılan dava başvurusunda Trump ve oğulları Donald Jr. ile Eric Trump, Trump Organization ve bazı yöneticiler banka kredileri ve sigorta işlemlerinde daha iyi ticari şartlar elde etmek için mal varlıklarının değerini yüksek göstermek ve 10 yıl boyunca yanlış bilgilendirme yapmakla suçlanmıştı. Donald Trump Jr. ve Eric Trump geçtiğimiz ay dava kapsamında ifade vermişti. Donald Trump, yargı sürecinin başından bu yana davayı "cadı avı" ve "siyasi bir komplo" olarak nitelendirmişti.

Söz konusu davada savcılık, en az 250 milyon dolar para cezası, Trump ile oğullarının New York'taki iş faaliyetlerinin yasaklanmasını, ayrıca Trump ve şirketine beş yıllık ticari gayrimenkul yasağı getirilmesini talep etmişti.

Dolandırıcılık davasına başkanlık eden Manhattan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron, Trump’a eleştirileri nedeniyle mahkeme personeliyle ilgili konuşma yasağı getirmişti.

Ekim ayından bu yana devam eden davada sanıkların ifade verme işlemlerinin bu hafta bitmesi ve davanın Ocak ayında sonuçlanması bekleniyor.